Favre feiert Kantersieg - Immobile trifft

Ciro Immobile sorgte für die Wende bei Lazio

Drei Kantersiege prägten die Spätspiele des Auftakts der Europa-League-Gruppenphase. Real Sociedad San Sebastian bezwang Rosenborg BK vor hemischer Kulisse mit 4:0, Nizza und St. Petersburg setzten sich auswärts klar durch.

Ein Doppelschlag von LLorente (9.) und Zurutuza (10.) stellte die Weichen für San Sebastian früh auf Sieg, ein Eigentor von Jørgen Skjelvik (41.) und der zweite Treffer von Llorente (77.) beseitigten die letzten Zweifel. Für die Führung in Gruppe L reicht der Erfolg der Basken dennoch nicht - Zenit St. Petersburg grüßt vorerst von der Spitze.

Die Russen ließen dem mazedonischen Klub Vardar Skopje nicht den Hauch einer Chance und gewannen vor fremder Kulisse mit 5:0. Aleksandr Kokorin traf doppelt (6./21.), Artem Dzyuba erhöhte auf 3:0 (39.) und der ehemalige Chelsea-Akteur Branislav Ivanović (66.) sowie der Argentinier Emiliano Rigoni (89.) sorgten für den Endstand.

Ähnlich gut lief es für Lucien Favre und seine Elf aus Nizza. Die Franzosen gastierten bei Zulte Waregem in Belgien und gingen ebenfalls früh durch einen Doppelpack von Alassane Pléa (16./20.) in Front. Der ehemalige Wolfsburger und Bayer Dante erhöhte noch vor der Pause, ehe Waregem-Talent Aaron Leya Iseka den Anschluss erzielte.

Ex-Bundesliga-Spieler erfolgreich

Im Anschluss drehte allerdings kein Geringerer als Mario Balotelli auf. Erst bereitete der Italiener das 4:1 durch Allan Saint-Maximin vor (69.), dann traf der Goalgetter zum Endstand (74.).

Dank des klaren Erfolgs führen die Mannen von der Côte d'Azur ihre Tabelle vor dem Römer Klub Lazio an. Die Elf aus der ewigen Stadt hatte beim 3:2-Erfolg in Arnheim allerdings auch deutlich größere Probleme.

Der Ex-Augsburger Tim Matavž sorgte für die Vitesse-Führung in Halbzeit eins Marco Parolo glich in der 51. aus, doch Bryan Linssen schlug erneut für die Niederländer zurück. Im Schlussspurt besann sich Rom, das in der Liga den AC Milan zuvor vom Platz gefegt hatte, auf seine Stärken und drehte durch den einstigen BVB-Flop Ciro Immobile (67.) und Alessandro Murgia (75.) die Partie.