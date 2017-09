Van Marwijk in Saudi-Arabien entlassen

Bert van Marwijk ist nicht mehr Teamchef in Saudi-Arabien

Edgardo Bauza ist neuer Teamchef in Saudi-Arabien. Der Argentinier folgte wenige Tage nach der erfolgreichen Qualifikation der Saudis für die WM-Endrunde 2018 in Russland auf den Niederländer Bert van Marwijk. Das teilte der saudische Fußballverband am Donnerstagabend via Twitter mit.

Van Marwijk hatte einen Vertrag, der mit Ende der WM-Qualifikation auslief. Verhandlungen danach brach der 65-Jährige ab. "Vergangene Woche wurden einige Leute meines Betreuer-Teams entlassen. Dies ist nicht akzeptabel", sagte Van Marwijk gegenüber dem niederländischen TV-Sender NOS.

Bauza war im April nach nur drei Siegen in acht Spielen als Nationaltrainer Argentiniens entlassen worden. Danach verpasste der 59-Jährige mit den Vereinigten Arabischen Emiraten die Teilnahme an der WM in Russland. In der Qualifikationsgruppe mit Japan, Saudi-Arabien (beide direkt qualifiziert) und Australien (Playoff) resultierte nur der vierte Rang.

Nun übernimmt er mit Saudi Arabien einen fixen Teilnehmer an der Weltmeisterschaft 2018. Ein rasanter Aufstieg.

📌| #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم يتفق مع الأرجنتيني باوزا لتدريب الأخضر في مونديال روسيا2018م pic.twitter.com/SUxxNnhX7F — الاتحاد السعودي (@saudiFF) 14. September 2017

Mehr dazu:

>> Ergebnisse und Tabelle der WM-Qualifikation in Asien

apa/red