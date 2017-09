Bosz adelt Pulisic: "So viele Qualitäten"

Lob vom Trainer: Peter Bosz (l.) hält große Stücke auf Christian Pulisic (r.)

Ousmane wer? In Dortmund spricht wenige Wochen nach dem unsäglichen Transfer-Theater um Top-Vorbereiter Dembélé keiner mehr über den Franzosen. Aus gutem Grund: Eigengewächs Christian Pulisic glänzt als Nachfolger auf der offensiven Außenbahn mit Tempo und Spielwitz. Sein Trainer stimmt eine Lobeshymne an.

Auf den 18-Jährigen angesprochen, gerät Peter Bosz ins Schwärmen: "Er ist ein Riesentalent. Und Christian hat noch Luft nach oben. Das ist für ihn noch lange nicht das Ende der Fahnenstange", so der Niederländer, der Pulisic zuletzt in allen Wettbewerben in seine Startformation berief. Der Youngster dankte es ihm mit Toren, Assists und viel Engagement.

Die reifen Leistungen des Teenagers verblüffen Bosz immer wieder: "Er zeigt regelmäßig so viele verschiedene Qualitäten. Und dabei ist er gerade mal 18!", wird der ehemalige Ajax-Trainer zitiert. Am Montag feiert Pulisic seinen 19. Geburtstag.

Der US-Amerikaner war im Februar 2015 aus seiner Heimat in den Dortmunder Nachwuchsbereich gewechselt und hatte zunächst in der U17 für Furore gesorgt. Im Januar 2016 wurde er von Ex-Coach Thomas Tuchel erstmals bei den Profis eingesetzt. Seither kam Pulisic in 60 Pflichtspielen (Neun Treffer, 14 Vorlagen) für den BVB zum Einsatz.