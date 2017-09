Bosz schlagfertig: "Bayern müssen uns überholen"

Peter Bosz will weiterhin rotieren

Den Champions-League-Auftakt gegen Tottenham verloren, aber dafür die kriselnden Kölner vor der Brust: Borussia Dortmunds Trainer Peter Bosz will gegen den 1. FC Köln am Sonntag unbedingt gewinnen. Theoretisch könnte der Langzeitverletzte Julian Weigl dann wieder am Start sein.

Weigl habe 45 Minuten bei der zweiten Mannschaft gespielt und sei einsatzbereit, sagte Bosz auf der Pressekonferenz am Freitagmittag. "Jetzt müssen wir gucken, wann er seine Minuten bekommt." Bei Mario Götze, der nach einem Foul an einem verschobenen Schneidezahn laboriert, gebe es noch keine Neuigkeiten, der verletzte Marc Bartra könne gegen Köln allerdings noch nicht wieder spielen.

Kommen die angeschlagenen Spieler zurück, steht Bosz ein sehr großer Kader zur Verfügung - kein Problem für den Niederländer. "Wenn man einen breiten Kader mit guten Spielern hat, muss man keine Angst haben, diese einzusetzen", erklärte der 53-Jährige. Deswegen werde auch in den kommenden Spielen rotiert.

Unter anderen hatte Neuzugang Andrey Yarmolenko sein Königsklassendebüt für den BVB gegen die Spurs gegeben. "Er weiß, was wir von ihm erwarten. Die erste Halbzeit gegen die Spurs war hervorragend", lobte Bosz den Torschützen. Auch mit der Leistung von Neuling Jeremy Toljan sei er zufrieden gewesen. In der ersten Hälfte habe Dortmund trotz der 1:3-Niederlage gut verteidigt.

"Müssen gewinnen"

Dennoch konnte Bosz natürlich nicht glücklich sein mit der Niederlage. "Wenn man bei einer Spitzenmannschaft wie Dortmund arbeitet, dann muss man gewinnen. Und wenn man nicht gewinnt, dann spürt man das", gab der Trainer Einblicke in die Gefühlslage des Teams nach der Pleite von London. Deswegen ist die Motivation für das anstehende Spiel noch größer: "Gegen Köln am Sonntag müssen wir gewinnen."

Auf die Frage eines Reporters, ob Dortmund und Leipzig in dieser Saison das Potenzial hätten, Rekordmeister Bayern München zu überholen, antwortete Bosz schlagfertig. "Im Moment brauchen wir Bayern München nicht zu überholen, denn im Moment stehen wir in der Tabelle vor Bayern München. Sie müssen uns überholen", sagte der Coach. "Aber noch brauchen wir nicht darüber zu sprechen." Für Prognosen sei es zu früh. Erst einmal empfängt der BVB den 1. FC Köln, der in dieser Saison noch ohne Sieg ist.