Stöger: "Freude über Europapokalabend getrübt"

Von den Vorkommnissen in London enttäuscht: Peter Stöger

Der 1. FC Köln wird vorerst keine Stellungnahme zu den Vorkommnissen vor dem Europa-League-Spiel beim FC Arsenal am Donnerstag abgeben.

Diesbezügliche Fragen an Trainer Peter Stöger waren während der Pressekonferenz am Freitag vor dem Bundesliga-Spiel bei Borussia Dortmund nicht erwünscht. Allerdings kündigte der Verein "zeitnah" nach Aufarbeitung der Vorfälle eine Mitteilung an.

Stöger bekundete aber, die Ausschreitungen hätten seine Freude über den Europapokalabend "doch getrübt. Das hat das gemindert. So positiv das Erlebnis war, es hat durch die Umstände ein bisschen was verloren".

Sportlich bewertete der Österreicher den Auftritt seines Teams im Mutterland des Fußballs positiv: "Wir haben ein ordentliches Spiel in London gemacht. Dennoch hat die bessere Mannschaft verdient gewonnen."

Verletztenmeldung

Wenn der 1. FC Köln am Sonntag (18:00 Uhr) bei Borussia Dortmund antritt, müssen die Geißböcke höchstwahrscheinlich auf Nationalspieler Jonas Hector verzichten. Der Linksverteidiger war während des Europa-League-Spiels beim FC Arsenal am Donnerstag (1:3) verletzt ausgewechselt worden.

"Jonas ist in der Klinik. Bald werden wir wissen, wie es ihm geht. Ich bin kein Prophet, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er zur Verfügung steht", sagte Trainer Peter Stöger am Freitagmittag. In London hatte Milos Jojić Hector ersetzt.