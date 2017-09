Medien: BVB mit Dolberg über Vertrag einig

Ajax-Stürmer Kasper Dolberg wird immer wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht

Kasper Dolberg hat sich dank seiner Leistungen in der Vorsaison bei Ajax längst auf den Zettel von Borussia Dortmund geschrieben. Da dessen Ex-Trainer Peter Bosz mittlerweile beim BVB angestellt, könnte sich ein Wechsel anbahnen. Medienberichten zufolge wurde eine Einigung bereits erzielt.

Wie das italienische Portal "tuttomercatoweb" berichtet, haben sich Borussia Dortmund und der dänische Angreifer bereits auf einen Transfer verständigt. Dolberg soll im Winter zu den Schwarz-Gelben wechseln und dort einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Für Ajax ist das Interesse am 19-jährigen Shootingstar der vergangenen Saison nicht neu. Im Sommer lockte der französische Meister AS Monaco mit einem Angebot von rund 50 Millionen Euro. Doch die Niederländer blockten ab und pochten auf den bis 2021 gültigen Vertrag des Rechtsfußes. Sollte der BVB für den Stürmer ein Angebot hinterlegen, müsste wohl eine ähnlich hohe Summe investiert werden.

Borussia Dortmund wird dabei nicht zum ersten Mal mit dem Dänen in Verbindung gebracht, der in der vergangenen Spielzeit in 29 Spielen 16 Treffer erzielen konnte. Ende August wurde Peter Bosz vor dem ersten Heimspiel der Bundesliga-Saison beim TV-Sender "Sky" auf seinen Ex-Schützling angesprochen. "Wir müssen erst noch mal abwarten, ob das tatsächlich klappt. Ich glaube aber schon, aber es ist noch nicht zu 100 Prozent sicher", gab der Niederländer zu Protokoll.

Der BVB stellte jedoch wenig später über Mediendirektor Sascha Fligge klar, dass sich die Aussagen auf einen Abgang von Ousmane Dembélé bezogen. Dieser wechselte wenig später für die neue Bundesliga-Rekordsumme von 105 Millionen Euro zum FC Barcelona.