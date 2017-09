Matthäus ledert gegen den FC Bayern

Lothar Matthäus sieht womöglich schwere Zeiten auf den FC Bayern zukommen

Die Unruhe? Hausgemacht. Der Trainer? Im nächsten Jahr weg. Die Lösung? Interne Aufräumarbeiten. Lothar Matthäus sieht schwere Zeiten auf den FC Bayern zukommen, wenn der Rekordmeister seine aktuellen Probleme nicht schleunigst löst.

Im Interview mit der "Münchner Abendzeitung" hat Rekordnationalspieler Lothar Matthäus dem FC Bayern erhebliche interne Probleme attestiert. Anders als in der Vergangenheit hat sich der FCB seine jüngsten Baustellen in den Augen des 56-Jährigen allerdings selbst geschaffen.

"Die Unruhe kommt nicht von außen", ist Matthäus überzeugt. Die zu kurze Vorbereitung und die ungeliebte China-Reise kämen "nicht bei jedem gut an. Diese Probleme spiegeln sich auf dem Platz wider. Die Souveränität fehlt, die Spielfreude auch", glaubt der ehemalige Bayern-Profi, der sagt: "Es rumort."

Die Mannschaft müsse "auf und neben dem Platz mit dem Trainer zusammenfinden". Nur so sei sportlicher Erfolg möglich. Sollte den die Münchner im Laufe der Saison nicht in die Spur finden, "kann der FC Bayern vielleicht am Ende auch mal ganz ohne Titel dastehen", zeichnet Matthäus den worst case.

"Wenn man Müller einbauen will, holt man keinen James"

Wenig rosig sieht in den Augen des Ex-Nationalspielers auch die Zukunft von Trainer Carlo Ancelotti aus. "Ich tue mich schwer, daran zu glauben, dass Ancelotti im nächsten Jahr noch Trainer bei Bayern ist. Er steht enorm unter Erfolgsdruck. Es wird Bayern nicht mehr so leicht gemacht wie in den vergangenen fünf Spielzeiten", glaubt Matthäus an einen Abschied des Italieners im kommenden Sommer.

Und auch auf Thomas Müller werden laut Matthäus in der laufenden Spielzeit einige Probleme zukommen: "Wenn man Müller in die Mannschaft einbauen will, holt man keinen James. Erst recht nicht, wenn man schon Thiago hat." Es sehe so aus, als ob es unter Ancelotti schlicht keinen Platz für Müller gebe. "Ancelotti wird anderen Spielern mehr vertrauen", ist sich Matthäus sicher.