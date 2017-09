(Nur) Stögers Bilanz lässt den FC hoffen

Peter Stöger trifft mit seinen Kölner am Sonntag auf den BVB

Am einem schon jetzt richtungweisenden Spieltag macht dem 1. FC Köln am Sonntag bei Borussia Dortmund vor allem eine Statistik Hoffnung.

Das lang ersehnte Europapokal-Comeback hat nicht zur gewünschten Kehrtwende geführt - jetzt soll ausgerechnet bei Borussia Dortmund der Befreiungsschlag her: Der 1. FC Köln reist am Sonntag als krasser Außenseiter zum BVB, doch eine bemerkenswerte Bilanz von Trainer Peter Stöger lässt den Tabellenletzten der Bundesliga auf die ersten Punkte der Saison hoffen.

Der FC ist unter Stöger, der trotz fehlender Punkte das volle Vertrauen der Klubspitze genießt, gegen Dortmund in sechs Spielen (zwei Siege, vier Remis) noch ungeschlagen. "Es wird schwierig. Aber mal sehen, ob wir am Ende des Jahres wieder sagen, dass wir in Dortmund nicht verloren haben. Das wäre schön", sagte der Österreicher und fügte hinzu: "Das würde uns momentan ganz gut tun."

Doch auch wenn der DFB-Pokalsieger um den Einsatz von Mario Götze (Schlag gegen die Vorderzähne) bangt und weiterhin auf Abwehrspieler Marc Bartra (Adduktorenzerrung) verzichten muss, wird das Team von Trainer Peter Bosz gegen das Ligaschlusslicht mit Angriffsschwäche (ein Tor in drei Spielen) zuhause keine Punkte einbüßen wollen.

"Wir wissen, dass es sehr schwer werden wird", sagte Stöger, dem die Breite im Kader fehlt, auf die Bosz zählen kann. Zur ungewohnten internationalen Belastung kommt bei den Kölnern der Ausfall von Nationalspieler Jonas Hector hinzu. Der Linksverteidiger hatte sich im Europa-League-Spiel beim FC Arsenal am Donnerstag einen Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk zugezogen und fällt voraussichtlich mehrere Monate aus.