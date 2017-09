Guardiola: "Niemand kann Messi das Wasser reichen"

Lionel Messi und Pep Guardiola kennen sich aus gemeinsamen zeiten

"Ich sage zu meinen Freunden: Mbappé ist der neue Pelé", schwärmte Arsenal-Trainer Arsène Wenger zuletzt über den französischen Jungstar. Pep Guardiola ist nicht ganz so euphorisch und vertritt eine andere Meinung. Er hält die Superlative für unangebracht, da für ihn ein anderer Spieler der beste der Welt ist.

"Niemand kann Messi das Wasser reichen", sagte der Katalane in einer Pressekonferenz. "Mbappé ein Top-Spieler, er wird ein herausragender Spieler, da bin ich sicher. Aber um das zu erreichen, was Messi in zehn oder zwölf Jahren erreicht hat, oder auch Cristiano Ronaldo, müssen wir abwarten."

Zwischen 2008 und 2012 war Guardiola Lionel Messis Trainer in Barcelona und beobachtete den Argentinier jeden Tag. "Ich denke, Mbappé würde es nicht wollen, dass ich noch mehr Druck auf seine Schultern lege", erklärte der Coach von Manchester City. "Messi hat 60 bis 70 Spiele jede Saison. In den großen Spielen ist er immer bereit zu treffen. Er ist nie verletzt, er spielt alle drei Tage und ist nie verletzt, weil er auf seinen Körper achtet."

Deswegen könne man noch kein Urteil über die Zukunft von Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain fällen. "Lasst Mbappé eine fantastische Karriere haben und wir sehen, wie es weitergeht", erklärte Guardiola.

Arsenal-Coach Arsène Wenger hatte Mbappé zuletzt in den Himmel gelobt. "Er kann der beste Spieler der Welt werden, weil er das Charisma, den Charakter und den Glauben hat." Der Franzose könne der neue Pelé sein. "Er macht immer den Eindruck, als könne etwas Besonderes passieren, wenn er an den Ball kommt."