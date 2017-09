Podolski und Kobe feiern Pflichtsieg

Lukas Podolski und Kobe haben ihre Pflicht erfüllt

Lukas Podolski hat mit seinem japanischen Klub Vissel Kobe in der J-League weiteren Boden gut gemacht.

Gegen Consadole Sapporo feierte Kobe beim souveränen 2:0 (2:0)-Erfolg den zweiten Ligasieg in Serie. Durch den Dreier verbesserten sich Podolski und Co. in der Tabelle auf den zehnten Platz. Der 32 Jahre alte Ex-Kölner und -Münchner spielte 90 Minuten durch, ging allerdings leer aus.

Die Treffer für Vissel erzielten Junya Tanaka (4.) und Hirofumi Watanabe (22.), es war der elfte Sieg für Kobe im 26. Saisonspiel.