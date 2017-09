SCP baut Vorsprung aus - KSC feiert Arbeitssieg

Der SC Paderborn hat seinen Vorsprung auf die Verfolger ausgebaut

Der SC Paderborn war der große Gewinner am achten Spieltag der 3. Liga. Der Tabellenführer gewann nach Rückstand zu Hause gegen Preußen Münster mit 2:1 (0:1). Massih Wassey (67./81., Handelfmeter) war als Doppeltorschütze der Paderborner Matchwinner.

Verfolger Fortuna Köln konnte beim 1:1 (:1) gegen den Halleschen FC indes nicht dreifach punkten. Immerhin schoben sich die Rheinländer in der Tabelle am 1. FC Magdeburg (1:3 am Freitag beim FSV Zwickau) vorbei.

Moritz Heinrich (29.) brachte die Preußen beim Ex-Bundesligisten aus Paderborn in Führung. Dann kam Wassey und rettete den Gastgebern den Dreier. Die Fortuna lag durch einen Treffer von Hilal El-Helwe (5.) früh im Rückstand. Nico Brandenburger (10.) gelang allerdings der rasche Ausgleich.

Vidovič trifft und fliegt

Aufsteiger SV Meppen kam bei Carl Zeiss Jena über ein 2:2 (2:0) nicht hinaus, obwohl die Emsländer zur Halbzeit noch 2:0 geführt hatten. Marius Kleinsorge (19.) und Jovan Vidovič (45.+1) sorgten in der ersten Halbzeit für den scheinbar klaren Vorsprung. Sören Eismann (58./82.) markierte beide Treffer zum 2:2. In der 79. Minute war Meppens Jovan Vidovič wegen wiederholten Foulspiels (79.) per Gelb-Roter Karte vom Platz geflogen.

Die SpVgg Unterhaching unterlag gegen die SG Sonnenhof Großaspach mit 1:4 (0:1). Alexander Anschauer (30.) schoss das Führungstor für die Gäste, Daniel Hägele (51./63.) erhöhte per Doppelschlag auf 3:0. Shqiprim Binakaj (73., Foulelfmeter) sorgte für das 4:0, Stephan Hain (88.) zeichnete für das Ehrentor verantwortlich.

Fink schießt den KSC zum Sieg

Einen Auswärtsdreier holte Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers. Die Mainzfranken trotzten dem VfR Aalen ein 3:2 (0:0) ab. Patrick Göbel (48.) und Sebastian Neumann (52.) trafen für die Kickers zum 2:0. Matthias Morys (49./67., Handelfmeter) konnte für Aalen zunächst zum 2:2 ausgleichen. Jannis Nikolaou (87.) erzielte das Siegtor für die Würzburger.

Hansa Rostock und Werder Bremen II trennten sich torlos. Einen Sieg gab es für Karlsruher SC durch das 1:0 (0:)) gegen die Sportfreunde Lotte. Anton Fink (75.) traf zum Tor des Tages für den Zweitliga-Absteiger.

Der VfL Osnabrück kassierte bereits am Freitag beim 0:1 (0:1) gegen Rot-Weiß Erfurt bereits die dritte Saisonniederlage, der SV Wehen Wiesbaden gewann mit viel Mühe 2:1 (0:1) gegen den Chemnitzer FC.