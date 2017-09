Schlüsselbeinbruch: Werder lange ohne Kruse

Max Kruse fällt lange aus

Max Kruse wird Werder Bremen nach einer schweren Verletzung im Spiel gegen den FC Schalke monatelang fehlen. Der Stürmer erlitt am Samstag einen Bruch des Schlüsselbeins.

In der 17. Minute des Spiels am Samstagnachmittag fiel der Ex-Nationalspieler unglücklich auf die rechte Schulter und wurde zwei Minuten später für Ishak Belfodil ausgewechselt. Anschließend wurde Kruse direkt ins Krankenhaus gebracht, wo ein Schlüsselbeinbruch festgestellt wurde. Der Ex-Nationalspieler wird noch am Abend operiert.

Im Normalfall ist mit einer Ausfallzeit von rund zwei Monaten zu rechnen. Damit wird der 29-Jährige den kriselnden Bremern in den kommenden acht Pflichtspielenspielen wohl nicht zur Verfügung stehen.