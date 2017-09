Liverpool stolpert, City schießt Watford ab

Emre Can und der FC Liverpool kassierten den nächsten Dämpfer

Nächster Rückschlag für den FC Liverpool: Nach dem 2:2 gegen den FC Sevilla in der Champions League verpasste die Mannschaft von Jürgen Klopp auch in der Liga einen dringend benötigten Heimsieg.

Gegen den FC Burnley kamen die Reds an der Anfield Road nicht über ein 1:1 hinaus. Scott Arfield brachte die Gäste in der 27. Minute in Führung, Mohamed Salah traf 180 Sekunden später zum Ausgleich. Mit acht Punkten nach fünf Spieltagen rangieren Klopp und Co. aktuell nur auf dem siebten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter ManCity beträgt bereits jetzt fünf Zähler.

Vor dem Ausgleich durch Salah hatte Liverpool das Spiel mit bis zu 80 Prozent Ballbesitz dominiert, kam aber nur selten zu vielversprechenden Chancen. Nach dem Tor drehten die Hausherren auf und verbuchten in Person von Daniel Sturridge zwei gute Möglichkeiten, ließen jedoch beide ungenutzt.

Auch nach dem Seitenwechsel war Liverpool die spielbestimmende Mannschaft, allerdings biss sich das Team an der massiven Abwehr der Gäste regelmäßig die Zähne aus. Neun Minuten vor Schluss hatten die Gastgeber zudem auch noch Glück, als Joel Matip den Ball nach einer Ecke in höchster Not von der eigenen Torlinie kratzte. Quasi im direkten Gegenzug scheiterte Dominic Solanke mit seinem Schuss an der Latte und vergab so die letzte Chance des Spiels.

Manchester zerlegt Watford, Gündoğan feiert Comeback

Die nächste Offensiv-Gala zelebrierte derweil Manchester City. Der Tabellenführer der Premier League feierte wenige Tage nach dem 5:0-Sieg gegen Liverpool und dem 4:0-Erfolg in der Champions League gegen Rotterdam einen völlig ungefährdeten 6:0-Triumph beim FC Watford.

Sergio Agüero eröffnete den Torreigen in der 27. Minute und traf nur vier Minuten später zum 2:0. Wiederum nur wenig später legte der Argentinier das 3:0 von Sturmpartner Gabriel Jesus auf (37.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Abwehrspieler Nicolás Otamendi in der 63. Minute auf 4:0, neun Minuten vor dem Ende legte Agüero den Treffer zum 5:0 nach. Kurz vor Schluss stellte Raheem Sterling vom Elfmeterpunkt den 6:0-Endstand her (89.).

Während der Ex-Schalker Leroy Sané in der 78. Minute eingewechselt wurde, feierte İlkay Gündoğan ein viel umjubeltes Comeback. Der deutsche Nationalspieler stand zuletzt im Dezember 2016 in einem Pflichtspiel für die Citizens auf dem Platz und wurde gegen Watford in der 66. Minute von Trainer Pep Guardiola eingewechselt.

Aufsteiger Huddersfield verbuchte gegen Leicester den nächsten Achtungserfolg. Das Team von Trainer David Wagner erkämpfte sich ein 1:1 und bleibt als Tabellenfünfter im sicheren Fahrwasser. Laurent Depoitre brachte den Underdog in der 46. Minute in Führung, Jamie Vardy stellte in der 50. Minute den 1:1-Endstand her.