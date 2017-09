Schalkes Kehrer entschuldigt sich bei Kruse

Ich gebe zu, es war ein hartes Einsteigen und ein Foul von mir. Ich hatte die Absicht den Ball zu spielen und nicht meinen Gegenspieler zu verletzen! Leider ist es aber durch den Aufprall passiert und das kann ich nichtmehr ändern...Deswegen wünsche ich @max.kruse10 Gute Besserung und eine schnelle Genesung!! 🙏🏾

