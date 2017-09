"Quatsch": Lewandowski dementiert Real-Bericht

Robert Lewandowski weiß nichts von einem Wechsel zu Real Madrid

Nachdem die spanische "AS" am Wochenende berichtete, dass Robert Lewandowski im Sommer 2018 einen Wechsel zu Real Madrid forcieren will, hat sich der Pole nun selbst zu den Gerüchten geäußert - und ließ dabei nur wenig Raum für Spekulationen.

"Ich muss nicht zu jedem Quatsch etwas sagen", stellte Lewandowski im Anschluss an den 4:0-Sieg gegen den FSV Mainz klar, dass er vom Bericht des sogenannten "Transferexperten" Guillem Balagué nicht viel hält.

Der Spanier hatte zuvor in der "AS" geschrieben, Lewandowski wolle 2018 unbedingt zu Real Madrid wechseln und sich so einen Traum erfüllen. Zudem, so hieß es, sei der Stürmer "besessen" von dem Gedanken, in Zukunft für die Königlichen aufzulaufen.

Darüber hinaus berichtete Balagué, dass sich die Königlichen, der FC Bayern und Lewandowskis Berater im Laufe der aktuellen Saison regelmäßig treffen werden, um einen Preis für den Polen auszuhandeln.