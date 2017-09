Hasenhüttl hadert mit den "faulen Früchten"

Ralph Hasenhüttl und RB Leipzig haben die Dreifachbelastung zu spüren bekommen

RB Leipzig hat gleich nach seiner Champions-League-Premiere die Folgen der Doppelbelastung zu spüren bekommen. Trotz großer Rotation ging dem Team gegen Borussia Mönchengladbach am Ende die Kraft aus.

Mit einer Bauernregel versuchte Ralph Hasenhüttl den Leistungsabfall nach einer "fast beängstigend guten" ersten Halbzeit zu erklären. "Die frühen Früchte sind oft die faulen", sagte der Trainer von RB Leipzig nach dem 2:2 (2:1) im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach.

Um im Bild zu bleiben: Die Ernte in der Bundesliga gegen Gladbach war genau wie bei der Champions-League-Premiere drei Tage zuvor gegen Frankreichs Meister AS Monaco (1:1) zu dürftig. "Das sind zu wenig Punkte für zu viel Aufwand", sagte Hasenhüttl: "Wir müssen abgebrühter werden und dürfen uns nicht an unserem tollen Spiel ergötzen. Wir müssen zielstrebig bleiben."

Kramer nimmt Keïtas Entschuldigung an

Das ist eine Lehre aus der ersten Englischen Woche für den Europacup-Debütanten. Eine zweite ist: Noch können die "Bullen" ihren Überfallfußball im Drei-Tage-Rhythmus nicht komplett durchziehen. "Ich weiß, dass in den Englischen Wochen die Köpfe ein bisschen müde und die Beine schwer sind, aber das ist der Entwicklungsschritt, den wir noch setzen müssen, um eine Spitzenmannschaft zu werden", sagte Hasenhüttl: "Gegen Gladbach war das leider Gottes nicht der Fall, aber daraus werden wir lernen."

Wie passend, dass die nächsten Englischen Wochen beginnend mit dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Dienstag bereits vor der Tür stehen. In der Liga wird Leipzig aber vorerst ohne Naby Keïta auskommen müssen. Der Spielmacher muss nach seinem Kung-Fu-Tritt gegen Weltmeister Christoph Kramer mit einer Drei-Spiele-Sperre rechnen.

Kramer blutete nach dem schmerzvollen, aber wohl unabsichtlichen Tritt mit dem Stollenschuh heftig. "Die Verletzung sieht schlimmer aus, als sie ist", sagte der Mittelfeldspieler, dessen Riss an der Oberlippe mit zwei Stichen genäht wurde. Keïtas Entschuldigung direkt nach der Roten Karte (83.) nahm Kramer an: "Ich will ihm keine Absicht unterstellen, aber es sah natürlich blöd aus."

"Daraus müssen wir lernen"

In dieser Phase der Partie hatte Leipzig vor 42.558 Zuschauern in der ausverkauften Arena bereits eine zweimalige Führung durch den vierten Saisontreffer von Nationalstürmer Timo Werner (17.) und das Premierentor von Neuzugang Jean-Kevin Augustin (31.) verspielt. Gladbach war am Ende dem Siegtreffer näher als die zunehmend müde wirkenden Leipziger.

Dabei hatte Hasenhüttl seine Startelf gleich auf fünf Positionen geändert, Kapitän Willi Orban stand zum Beispiel gar nicht im Kader. "Es war für die meisten die erste Englische Woche nach einem Europacupspiel, daraus müssen wir lernen", sagte Ersatzkapitän Emil Forsberg. Nicht allen geht dieser Lernprozess schnell genug voran. "Es spricht für die Jungs, wenn sie nach so einem Spiel sauer sind", sagte Hasenhüttl.