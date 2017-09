Rangnick schließt Werner-Verkauf aus

Ralf Rangnick rechnet mit einem Verbleib von Timo Werner

Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick denkt überhaupt nicht an einen Verkauf des Topstürmers Timo Werner im kommenden Jahr.

"Natürlich werden wir ihn halten, wir wollen die Mannschaft grundsätzlich zusammenhalten", sagte Rangnick beim "Sky-Fußballtalk" am Sonntag: "So lange unsere Entwicklung im Gleichschritt mit der der Spieler verläuft, sehe ich für uns auch keine Probleme."

Im Fall des Spielmachers Naby Keïta, der im nächsten Sommer für 70 Millionen Euro zum FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp wechselt, sei dies aber nicht der Fall gewesen.

Rangnick äußerte jedoch Zweifel, ob der Schritt zum 18-maligen englischen Meister für den 22-Jährigen der richtige sei: "Wenn er bei uns in der Liga und in der Champions League nochmal so eine Saison spielt wie im letzten Jahr, dann wären auch die ganz großen Vereine auf ihn aufmerksam geworden."