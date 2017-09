Hamann schießt gegen Bayerns Chefetage

Dietmar Hamann hat kein gutes Haar an den Verantwortlichen des FC Bayern gelassen

Nächster verbaler Rundumschlag von Dietmar Hamann: Der Ex-Profi und heutige TV-Experte hat sich die Verantwortlichen des FC Bayern in der Sendung "Wontorra - der Fußball-Talk" zur Brust genommen und scharfe Kritik geübt.

In den Augen Hamanns sind die Probleme beim deutschen Rekordmeister hausgemacht. Angefangen hätten sie schon mit der Verpflichtung von Carlo Ancelotti im Sommer 2016. "Warum hole ich einen Trainer nach München, der in der Vergangenheit selten junge Spieler rausgebracht hat? Bayern wusste, dass sie in den nächsten Jahren den Umbruch schaffen müssen. Diese Frage müssen sich die Verantwortlichen stellen", monierte Hamann den ausbleibenden Umbruch beim FCB.

Gleichzeitig nahm der Ex-Profi den italienischen Cheftrainer auch in Schutz. So habe ihm in den letzten Wochen die Unterstützung seitens der Klubspitze für Ancelotti gefehlt.

"Da fehlt mir im Gesamtgebilde, sei es von Hasan Salihamidžić, Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge, die Rückendeckung für den Trainer", sagte der 44-jährige Ex-Münchner. Dass hinter den Kulissen nicht alles rund läuft, habe man am Beispiel des Lewandowski-Interviews mit dem "Spiegel" gesehen. Die Reaktion der Vereinsführung habe "die Dünnhäutigkeit des FC Bayern aufgedeckt", ist Hamann überzeugt.

Probleme sieht der Ex-Nationalspieler zudem auch im Team der Bayern: "Innerhalb der Mannschaft besteht ein Macht-Vakuum. Mit Lahm und Alonso sind Führungsspieler gegangen, die für die Kosmetik innerhalb des Teams gesorgt haben. Das fehlt jetzt und nun entsteht teilweise das Gefühl, dass jeder machen kann, was er will."