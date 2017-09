Großkreutz führt Darmstadt zum Sieg

Kevin Großkreutz (li.) führte den SVD zum Sieg

Dank Kevin Großkreutz hat Absteiger Darmstadt 98 seine Position in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga behauptet. Der 29-Jährige traf beim 4:3 (1:2) am Sonntag gegen Arminia Bielefeld doppelt (31. und 64.). Die Lilien bleiben durch ihren vierten Saisonsieg auf Platz zwei.

Andreas Voglsammer (30.) und Fabian Klos (35.) hatten die Gäste von der Alm zweimal in Führung gebracht. Doch Großkreutz und Immanuel Höhn (53.) drehten das Spiel. Zudem traf Artur Sobiech (84.). Bielefeld verkürzte in der Nachspielzeit durch Sören Brandy (90.+3).

In der ersten halben Stunde scheuten beide Teams noch das Risiko. Die 15.700 Zuschauer bekamen kaum Strafraumszenen zu sehen. Doch dann ging es schnell: Erst traf Voglsammer nach einer kurz ausgeführten Ecke aus sieben Metern per Direktabnahme, nur Sekunden nach dem Wiederanpfiff war Großkreutz zur Stelle, als die Bielefelder Abwehr den Ball nicht klären konnte.

Klos traf dann per Kopf, der Stürmer setzte sich im Luftduell gegen Höhn und Sandro Sirigu durch. Auch im Anschluss spielten beide Mannschaften offensiv. Die Gäste, die in der Vorwoche überraschend deutlich gegen den MSV Duisburg (0:4) verloren hatten, verpassten aber zunächst die Vorentscheidung, was Höhn und wieder Großkreutz in der zweiten Halbzeit bestraften.