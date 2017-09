Nullnummer zwischen Arsenal und Chelsea

Dre FC Arsenal und Chelsea teilten sich am Sonntag die Punkte

Kein Sieger im London-Derby: Beim Gastspiel an der Stamford Bridge musste sich der FC Arsenal gegen den FC Chelsea mit einem enttäuschenden 0:0 zufrieden geben.

Durch die Punkteteilung verlieren die Gunners die Tabellenspitze langsam aus den Augen. Nach dem fünften Spieltag fehlen dem Team von Trainer Arsène Wenger bereits sechs Punkte auf Tabellenführer Manchester City (13). Chelsea rangiert mit zehn Punkten auf dem dritten Tabellenplatz.

Arsenal, das ohne Mesut Özil und Per Mertesacker auflief, gestaltete die Partie in der ersten Halbzeit nach anfänglichen Schwierigkeiten ausgeglichen. Die beste Chance im ersten Durchgang vergab Chelseas Pedro, als der Spanier im direkten Duell an AFC-Schlussmann Petr Čech scheiterte. Kurz vor der Pause hatten die Gäste die Führung auf dem Fuß, allerdings scheiterte Aaron Ramsey nach einem Solo am Pfosten. Den Abpraller stocherte Alexandre Lacazette am Kasten vorbei.

In der zweiten Halbzeit passierte vor den Toren nur noch selten etwas. Bis auf einen zu Recht aberkannten Treffer von Shkodran Mustafi (75.) verbuchte kein Team nennenswerte Chancen. Der Platzverweis gegen den Brasilianer David Luiz kurz vor Schluss blieb der einzige Aufreger im zweiten Durchgang.

"In den letzten Jahren haben wir hier immer Probleme gehabt, aber wir sind in der Lage, mit den Besten mitzuhalten", zeigte sich Arsenals Aaron Ramsey nach der Partie zufrieden. "Wir haben gezeigt, dass wir Chancen kreieren können. An einem anderen Tag hätten wir sie vielleicht auch reingemacht", bilanzierte der Waliser.