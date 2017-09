Stimmen: "Das war sehr schlecht"

Musste eine herbe Pleite rechtfertigen: Christian Streich

Zufriedenheit in München, besorgte Mienen in Stuttgart - der 4. Spieltag der Bundesliga hat für jede Menge Gesprächsstoff gesorgt. Die Stimmen der Beteiligten im Überblick.

Bayer Leverkusen - SC Freiburg 4:0 (3:0)

Heiko Herrlich (Trainer Bayer Leverkusen): "Das war ein großer Schritt in die richtige Richtung. Die Leistung und das Ergebnis passen heute. Wir wollen den Schwung nun nach Berlin mitnehmen."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Das war sehr schlecht, was wir in der ersten Halbzeit gemacht haben. In dieser Verfassung ist Leverkusen aber auch kein Maßstab für uns. Wir dürfen den Jungs keinen Druck machen, sondern müssen sie auf dem Weg begleiten."

1899 Hoffenheim - Hertha BSC 1:1 (1:0)

Julian Nagelsmann (Trainer 1899 Hoffenheim): "Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt und viel Druck gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir dann nach sechs, sieben Minuten das Verteidigen eingestellt und das Tor kassiert. Danach haben wir es dann wieder sehr druckvoll, aber Hertha war mit dem einen Punkt hochzufrieden. Deshalb war es schwer, da noch einmal hindurchzukommen."

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "Das Match war intensiv, es gab viele Tempo-Wechsel. Nach so einer Woche bin ich einhundertprozentig zufrieden mit meiner Mannschaft, wir haben sehr gut gespielt. Fünf Punkte nach vier Spielen sind okay, nach zehn Spieltagen werden wir sehen, in welche Richtung es geht."

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 2:2 (2:1)

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): "Es war ein krasses Spiel. In der ersten Halbzeit waren wir sehr gut und in der Zweiten sehr schlecht. Wenn man merkt, dass es eng ist, braucht man unbedingt das dritte Tor. Gladbach wurde dann immer stärker und wir hatten nichts mehr entgegenzusetzen."

Emil Forsberg (RB Leipzig): "Wir wollten unbedingt das dritte Tor machen, aber haben es verpasst. In der zweiten Hälfte waren wir einfach müde."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Du musst in Leipzig erstmal gut stehen, sonst fängst du dir Konter. Wir haben unsere Qualitäten gezeigt und über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht. Wir wollten uns nach dem Spiel gegen Frankfurt unbedingt gut präsentieren. Jetzt geht es am Dienstag gegen Stuttgart und wir werden versuchen, zuhause einen Dreier zu holen."

Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach): "Wir haben uns in der ersten Halbzeit schwer getan. In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel in die Hand genommen und richtig Gas gegeben. Am Ende wurde es nochmal eng und wir hätten sogar einen Dreier mitnehmen können."

Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach): "Ein Unentschieden gegen eine Mannschaft wie Leipzig ist gut, aber wir hätten es in der zweiten Hälfte noch klarer ausspielen müssen - dann wäre auch mehr drin gewesen."

Bayern München - 1. FSV Mainz 05 4:0 (2:0)

Carlo Ancelotti (Trainer Bayern München): "Ich bin zufrieden. Wir haben sehr gut kombiniert und hatten sehr gute Chancen. Wir haben es sehr gut gemacht."

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "Wir haben zum falschen Zeitpunkt gegen Bayern gespielt. Wir haben uns schwer getan, hatten Glück, dass es nicht höher ausgeht. Mit dem 3:0 ist dann der Deckel drauf. Wir hätten etwas Kosmetik betreiben können, hätten aber auch noch weitere Tore kassieren können. Die Bayern haben sehr spielfreudig agiert. Wir müssen das akzeptieren. Jetzt geht es mit voller Blickrichtung gegen Hoffenheim, es muss keiner tieftraurig sein."

Werder Bremen - FC Schalke 04 1:2 (1:1)

Alexander Nouri (Trainer Werder Bremen): "Das fühlt sich extrem bitter an. Wir sind enttäuscht, weil so ein Spiel darfst du natürlich nicht verlieren. Es war ein extrem unglücklicher Spielverlauf. Wir haben ein richtig gutes Spiel gegen einen starken Gegner gemacht, aber du musst dich für den Aufwand belohnen. Dass Max Kruse jetzt mit einem Schlüsselbeinbruch ein paar Wochen ausfällt, tut extrem weh."

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Es war nicht einfach, wir haben schwer ins Spiel gefunden. Im zweiten Durchgang waren wir dann verbessert. Da haben wir viele zweite Bälle für uns gewinnen können. Es wurde immer besser. Nach dem 2:1 haben wir viele Chancen, die wir machen müssen. Das ist unsere Hausaufgabe, die wir mitnehmen. Ansonsten bleibt die andere Mannschaft immer am Leben. Wir sind mit den drei Punkten glücklich und zufrieden."

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 1:0 (1:0)

Hannes Wolf (Trainer VfB Stuttgart): "Das Spiel wurde überschattet von der Situation mit Christian Gentner, das war ein Schock für uns alle, die Minuten danach waren für uns dramatisch. Er hat definitiv eine schwere Gehirnerschütterung, wahrscheinlich auch ein paar Knochen gebrochen, aber die Ärzte sagen, er wird wieder komplett okay. Wir stehen noch alle unter Schock und können uns nicht so über den Sieg freuen, wir sind noch alle bei unserem Captain."

Andries Jonker (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir sind voller Vertrauen hier hergefahren und dachten, dass wir in der Lage sind zu gewinnen. Aber wir haben viel zu schnelle, ungenaue Pässe nach vorne gespielt und wenn sie genau waren, haben die Stürmer die Bälle sofort wieder verloren. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr gewollt, hatten ein gutes Positionsspiel, aber kaum Chancen. Es ist ein enttäuschendes Ergebnis, eine enttäuschende erste Halbzeit, die zweite war fußballerisch in Ordnung."

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 1:2 (0:1)

Niko Kovač (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt, das war die schwächste Halbzeit in dieser Saison. Die Reaktion danach war gut, aber es hat unter dem Strich nicht gereicht. Wir müssen zurecht traurig sein."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "In der Defensive haben wir es in der ersten Halbzeit super hinbekommen, im zweiten Durchgang waren wir nicht zufrieden. Aber wir haben dann das nötige Spielglück gehabt, das man manchmal braucht. Wir freuen uns über die sieben Punkte auf der Habenseite."