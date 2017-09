Real feiert wichtigen Auswärtsdreier

Die Königlichen bejubeln den dritten Treffer

Titelverteidiger Real Madrid ist in der spanischen Meisterschaft zurück auf Erfolgskurs. Nach zwei ernüchternden Unentschieden in Folge holten die Königlichen mit dem 3:1 (2:1) beim formstarken Real Sociedad den zweiten Sieg in dieser Saison.

Ohne den weiterhin gesperrten Cristiano Ronaldo erzielten der frühere Wolfsburger Borja Mayoral (19. Minute), Kevin Rodrigues (36./Eigentor) und Gareth Bale (61.) die Treffer für die Gäste. Rodrigues hatte in der 29. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich für San Sebastián erzielt.

Das Team von Zinédine Zidane durfte damit im 73. Pflichtspiel in Serie mindestens ein Tor bejubeln und stellte den Weltrekord des FC Santos ein.

Die Madrilenen stockten ihr Punktekonto durch den verdienten Auswärtssieg auf acht Zähler auf und verbesserten sich auf Tabellenplatz vier. Spitzenreiter ist der FC Barcelona mit zwölf Punkten.