Megagehalt: Geht S04 für Goretzka ans Limit?

Der Vertrag von Leon Goretzka läuft am Ende der Saison aus

Nach dem Abgang von Benedikt Höwedes geriet die Transferpolitik von Schalke 04 heftig in die Kritik. Die Fans warfen ihrem Klub mangelnde Identifikation vor. Nun versuchen die S04-Bosse offenbar mit allen Mitteln, einen ihrer größten Stars in Gelsenkirchen zu halten.

Wie der "kicker" berichtet, sollen die Schalker bereit sein, Leon Goretzka im Falle einer Vertragsverlängerung ein Jahresgehalt von mindestens zehn Millionen Euro zu zahlen.

Damit würden die Königsblauen in Dimensionen vorstoßen, die der Klub noch nie zuvor erreicht hat. Kein Spieler hat jemals eine Summe im zweistelligen Millionenbereich erhalten.

Der Vertrag von Goretzka läuft nach dieser Saison aus, der 22-Jährige wäre damit im Sommer ablösefrei zu haben. Klubs wie Bayern München, der FC Barcelona oder Real Madrid sollen längst ihr Interesse bekundet haben.

Bis zu 70 Millionen Euro Ablöse

Sollte Goretzka den neuen Fünfjahresvertrag auf Schalke unterzeichnen, heißt das aber noch nicht, dass er diesen auch erfüllt. Deshalb soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 bis 70 Millionen Euro im neuen Arbeitspapier verankert sein. Die zehn Millionen Euro Gehalt würden im Falle eines Wechsels also wieder in der Schalke-Kasse landen.

Wie wichtig Goretzka für Schalke ist, bewies der Mittelfeldspieler beim 2:1-Erfolg gegen Werder Bremen. Mit seinem Treffer in der 83. Minute machte der Nationalspieler den Sieg klar.