Goretzka will Saisonstart gegen Bayern veredeln

Leon Goretzka und Schalke 04 gehen mit breiter Brust ins Spiel gegen Bayern

Nach dem besten Saisonstart seit sechs Jahren steht für Schalke 04 im Spitzenspiel gegen Bayern München der erste wirkliche Härtetest an. Besonders im Blickpunkt: der vom Rekordmeister umworbene Leon Goretzka.

Pünktlich zu seinem persönlichen Spiel des Jahres ist Leon Goretzka wieder in die Chefrolle geschlüpft. Nach schleppendem Saisonstart nähert sich der Confed-Cup-Sieger bei Schalke 04 seiner Topform - gerade rechtzeitig zum Schlager am Dienstag gegen Bayern München, bei dem die Königsblauen erstmals seit siebeneinhalb Jahren die Bundesliga-Tabellenführung übernehmen könnten.

"Wenn du gegen Bayern spielst, musst du mit breiter Brust auftreten", sagte der Mittelfeldstar, "das können wir jetzt." Nach Goretzkas Siegtor beim 2:1 bei Werder Bremen ist Schalke punktgleich mit dem Rekordmeister Tabellenvierter, bei einem Sieg winkt zumindest für eine Nacht Rang eins. Beim ersten echten Härtetest der Saison dürfte sich zeigen, ob die Gelsenkirchener unter ihrem neuen Trainer Domencio Tedesco tatsächlich das Zeug haben, wieder oben mitzuspielen.

Wechselgerüchte reißen nicht ab

Dabei steht besonders Goretzka selbst im Blickpunkt. Der 22-Jährige wird von den Münchnern heftigst umworben, angeblich hat er nach seinen Glanzleistungen in der Nationalmannschaft beim Confed Cup in Russland bereits mündlich einen ablösefreien Wechsel im kommenden Sommer verabredet.

Schalke-Manager Christian Heidel will den Nationalspieler mit der glanzvollen Perspektive unbedingt halten und "bis an die Schmerzgrenze gehen", laut "kicker" hat er ihm ein Vertragsangebot mit einem Jahresgehalt von zehn Millionen Euro vorgelegt. So viel hat bei den Königsblauen noch niemand kassiert.

Seit Wochen lächelt Goretzka alle Fragen nach seiner Zukunft weg. Er habe sich noch nicht entschieden, erst wenn es Fakten gebe, werde er sich äußern. Zunächst wolle er die sportliche Entwicklung der Gelsenkirchener abwarten.

#gesternhießesnochkräftesammelnundheuteistschonwiederabschlusstraining #gibgäs #drahtesel 🚲☀️🔵⚪️ A post shared by @leon_goretzka on Sep 18, 2017 at 12:19am PDT

Bester Saisonstart seit sechs Jahren

Die zeigt nach der katastrophalen Vorsaison mit dem Abschied aus dem Europapokal nach sieben Jahren nach oben. Mit dem Sieg in Bremen, bei dem Goretzka der überragende Spieler auf dem Platz war, hat Schalke den besten Saisonstart seit sechs Jahren hingelegt. Bundesliga-Neuling Tedesco ist so gut gestartet wie seit 2008 (Mike Büskens) kein Trainer der Gelsenkirchener mehr.

Über den möglichen Sprung an die Tabellenspitze will der 32-Jährige, der schon auf der Rückfahrt aus Bremen seine Spieler mit Bayern-Videos auf den nächsten Gegner einstellte, aber nicht nachdenken. "Wenn wir mit dem Motto ins Spiel gehen, wir wollen Spitzenreiter werden, vergessen wir viele kleine Steps", warnte Tedesco am Montag.

Tedesco: "Goretzka ist voller Selbstvertrauen"

Gegen die Bayern sei ein "Sahnetag" notwendig - und ein starker Goretzka. "Er ist voller Selbstvertrauen", sagte der Coach, "er entwickelt sich weiter und wird auch im Defensivspiel immer wertvoller." Von seinem Mittelfeldchef erwartet Tedesco das Gleiche wie vom Rest der Mannschaft: "Wir müssen uns zerreißen, das wird Leon auch machen."

Beim FC Bayern ist nach dem 4:0 gegen den FSV Mainz 05 das Krisengerede vorerst verstummt. "Wir müssen bestätigen, dass dies nicht einmalig war", sagte Arjen Robben. Denn die Ruhe wäre von kurzer Dauer, wenn die Münchner auf Schalke ihre erste Niederlage seit Dezember 2010 (0:2) kassieren sollten. Und Goretzka könnte mit Schalke wie schon vor zwei Wochen vor dem Rekordmeister stehen: "Das hatte was ganz Cooles."