Bayernliga künftig live per Stream zu sehen

Bald auch der bayerische Amateurfußball live im Netz

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) und "Sporttotal" bringen den Amateurfußball in Bayern live ins Netz. Verband und Medium vereinbarten am Montag in München einen Kooperationsvertrag bis zum 30. Juni 2027.

Über eine spezielle Videotechnik werden demnach Spiele aus den beiden Bayern- und den Landesligen vollautomatisch aufgezeichnet und über "sporttotal.tv" oder eine App kostenlos abrufbar sein.

Der BFV zeigt überdies Highlight-Berichte über sein Videoportal (bfv.tv) und seine App. Vorausgegangen war eine aus Sicht beider Vertragspartner erfolgreiche Pilotphase in der Bayernliga.

Der Wert des Kamerasystems inkl. Installation beträgt circa 15.000 Euro. Bei aktuell 37 Bayern- und 87 Landesligisten kommt so eine Summe von knapp zwei Millionen Euro zusammen. Sporttotal refinanziert sich über Werbung, für die Klubs, deren Projekt-Teilnahme freiwillig ist, fällt eine monatliche Kamera-Nutzungsgebühr von 9,90 Euro an.

"Der Fußball von heute wird durch professionellen Spitzenfußball und Eventisierung von Sport-Großereignissen geprägt. Wenn unsere Amateurvereine in dieser Umgebung bestehen wollen, muss Amateurfußball sichtbar gemacht werden", sagte BFV-Präsident Rainer Koch über die Zusammenarbeit, mit der der Verband sich auch gegenüber ähnlichen Projekten von Medienseite positioniert.

Er sei überzeugt, dass die Technik einen "echten Mehrwert für die Fans" biete, fügte Koch an, zu Hause bleiben werde wegen der Rundumversorgung keiner.