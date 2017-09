Dárdai lässt auch gegen Leverkusen rotieren

Herthas Trainer Pál Dárdai setzt auch gegen Bayer Leverkusen auf Spieleraustausch

Hertha-Trainer Pál Dárdai setzt auch beim nächsten Bundesiga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen auf Rotation.

"Die Maßnahme von Pál, die Mannschaft zu wechseln, funktioniert. Es ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass wir auf jeden einzelnen Spieler zurückgreifen können, der im Kader ist", sagte Manager Michael Preetz zwei Tage vor dem nächsten Punktspiel am Mittwoch gegen Bayer 04. Hertha steht mit fünf Punkten derzeit auf Tabellenrang elf.

Probleme sieht Dárdai im ständigen Wechsel der Startformation nicht, auch wenn wie zuletzt in Hoffenheim (1:1) etablierte Stammkräfte wie Vedad Ibišević, Salomon Kalou oder Vladimir Darída auf der Bank sitzen. "Auch die sogenannten großen Namen bei uns sind keine Maschinen, die brauchen auch Frische", sagte Dárdai. Nur wenige Profis wie die Abwehrspieler Marvin Plattenhardt oder Karim Rekik hält der Ungar derzeit für kaum ersetzbar, da auf ihren Positionen die Alternativen fehlen.

Sorgen macht wie schon zuletzt zum Europa-League-Auftakt gegen Bilbao (28.832) der Zuschauerzuspruch in Berlin. Gegen Leverkusen werden wieder höchstens 30 000 Fans erwartet. "Mittwochabend ist nicht die bevorzugte Zeit in Berlin. Wir müssen es nehmen, wie es kommt. Wir werden weiter versuchen, guten Fußball anzubieten und die Fans zu überzeugen", erklärte Manager Preetz am Montag.