Gladbach bangt gegen den VfB um Sommer

Yann Sommer verpasste das Abschlusstraining aufgrund einer Innenbanddehnung

Borussia Mönchengladbach bangt vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Dienstag um den Einsatz von Torhüter Yann Sommer. Der Schweizer setzte am Montag wegen einer Innenbanddehnung im Knie mit dem Training aus.

Hinter Sommer stehe "ein Fragezeichen", sagte Trainer Dieter Hecking. Als Ersatz für die Partie steht Tobias Sippel zur Verfügung, der in der Bundesliga zuletzt im Mai 2016 zwischen den Pfosten stand.

Fraglich ist zudem der Einsatz von Jonas Hofmann (muskuläre Probleme). Weiterhin angeschlagen sind Tony Jantschke und Neuzugang Vincenzo Grifo, langfristig fallen László Bénes, Tobias Strobl, Ibrahima Traoré und Josip Drmić aus.

Hecking: @YannSommer1 wird heute nicht mit trainieren, das Fragezeichen hinter seinem Einsatz ist berechtigt. #BMGVFB — Borussia (@borussia) 18. September 2017

Die Stärken des kommenden Gegners sieht Hecking in der Spielanlage und eine junge Mannschaft des VfB. "Der VfB will nach vorne spielen und hat quirlige Spieler in seinen Reihen", sagte der Trainer und nannte gleich eine Lösung dafür: "Wir müssen kompakt und aggressiv spielen."