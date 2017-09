Shearer wettert gegen Klopp

Alan Shearer sieht unter Klopp keine Entwicklung beim FC Liverpool

Gegenwind für Jürgen Klopp: Englands Stürmer-Legende Alan Shearer hat den Liverpool-Chefcoach harsch kritisiert und dem 50-Jährigen die ausbleibende Entwicklung des Teams vorgeworfen.

Würde man Klopp nur zuhören, bekäme man den Eindruck, dass sich Liverpool seit seiner Ankunft auf dem Weg nach oben befände, schrieb Shearer in seiner Kolumne für die Tageszeitung "Sun". "Die Wahrheit aber ist", so der Ex-Profi, "dass Liverpool unter Klopp kein Stück besser als unter Brendan Rodgers [sein Vorgäbger; Anm.d.Red.] ist. Sie sind brillant im Spiel nach vorne, aber nicht so clever auf dem Weg nach hinten", urteilte Shearer.

Die nackten Zahlen geben dem ehemaligen englischen Nationalspieler recht. In 73 Spielen holte Klopp mit seinem Team 132 Punkte, unter Rodgers waren es bei der gleichen Anzahl an Spielen 141 Zähler. Während der Deutsche "nur" 51 Prozent seiner Spiele mit Liverpool gewann, triumphierte sein Vorgänger in 56 Prozent der Partien. Wie aussagekräftig die Werte in der sich seit einigen Jahren rasant verändernden Premier League sind, steht auf einem anderen Blatt.

"Ich frage mich, was Klopp auf dem Trainingsplatz macht, wenn sich die gleichen defensiven Fehler Woche für Woche wiederholen. Was ich am Wochenende gegen Burnley gesehen habe, war lächerlich", wetterte Shearer, der beobachtete, dass Liverpool "nichts gelernt" hat. Wenn Liverpool weiterhin so spielt, gewinnen sie "vielleicht einen Pokalwettbewerb. Wenn es um die Meisterschaft geht, haben sie aber keine Chance."