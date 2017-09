"Neuzugang" Embolo will wieder angreifen

Breel Embolo will auf Schalke wieder voll angreifen

Die lange Leidenszeit ist vorbei. Elf Monate nach der schweren Sprunggelenkverletzung mit Wadenbeinbruch hat Breel Embolo sein Bundesliga-Comeback bei Schalke 04 gegeben.

Auf diese zehn Minuten hatte Breel Embolo 336 Tage warten müssen. "Unglaublich schön" fühlte sich das Comeback nach elfmonatiger Leidenszeit an, sagte der Stürmer von Schalke 04, und sein Lachen war noch strahlender als sonst.

In der Schlussphase beim 2:1-Sieg bei Werder Bremen war der Schweizer Nationalspieler am Samstag auf die Bundesliga-Bühne zurückgekehrt, von der ihn am 15. Oktober 2016 der Augsburger Kostas Stafylidis getreten hatte. Die schwere Sprunggelenkverletzung mit Wadenbeinbruch hatte den Schalker Rekordeinkauf brutal gestoppt, als er gerade in Schwung gekommen war.

"Es war die schwerste Zeit meines Lebens"

Mit fast einem Jahr Verspätung kann der 20-Jährige endlich zeigen, warum er den Königsblauen im Sommer 2016 22,5 Millionen Euro Ablöse wert war. "Ich habe die ganze Zeit auf diesen Augenblick gebrannt", sagte Embolo, der nach seiner Verpflichtung gerade einmal sieben Ligaspiele bestreiten konnte.

"Es war die schwerste Zeit meines Lebens", gab der Stürmer im Interview mit dem Schweizer Boulevardblatt "Blick" zu. Dass die schwere Verletzung das Ende seiner Karriere sein könnte, habe er aber zu keinem Zeitpunkt geglaubt. "Ich war immer positiv. Und versuchte immer, mich weiterzuentwickeln, um später ein noch besserer Stürmer zu werden."

Er habe Muskelmasse zulegt, berichtete er, und einiges gelernt. "Dass man nur einen Körper hat. Er ist dein Kapital. Man muss alles dafür tun, dass er so lange wie möglich gesund bleibt."

Tedesco schwärmt nach Comeback

Ein gesunder Embolo soll Schalke helfen, nach der verkorksten Vorsaison mit dem enttäuschenden zehnten Tabellenplatz in den Europapokal zurückzukehren. "Er hat acht Monate gekämpft, um wieder dabei zu sein", sagte Trainer Domenico Tedesco und lobte den Rückkehrer: "Er hat mir sehr gut gefallen. Man hat gesehen, dass er brennt. Er hat ohne Angst gespielt, was besonders wichtig ist. Jetzt ist er auf jeden Fall einsatzfähig. Er kann uns weiterhelfen."

Sportvorstand Christian Heidel, für den die schwere Verletzung vor fast einem Jahr eine "Tragödie" war, hatte beim langersehnten Comeback "Gänsehaut". "Es gab nicht wenige, die Breel ein Comeback nach der schweren Verletzung gar nicht zugetraut hatten", meinte der Manager: "Ich sehe ihn wie einen Neuzugang."

Auch Mittelfeldchef Leon Goretzka begrüßte den Schweizer zurück auf dem Feld. "Er hat schon wieder gezeigt, welche Qualitäten er hat. Wir sind super glücklich, dass wir ihn zurück haben. Wie glücklich er selbst ist, kann man kaum in Worte fassen."

Beeindruckende Quote in der Super League

Mit fast einjähriger Verspätung will Embolo nun zeigen, dass er auch in der Bundesliga ein herausragender Stürmer sein kann. In der Schweizer Super League hatte er schon in jungen Jahren beim Serienmeister FC Basel seine Qualitäten offenbart: 31 Tore und 22 Vorlagen in 94 Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache.

Auf Schalke war er vor fast genau einem Jahr mit einem Doppelpack beim 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach auf dem besten Weg. Den will er jetzt endlich fortsetzen.