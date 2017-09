Meinung: S04 vs. Bayern: Endlich wieder Topspiel!

Jubel auch gegen den Rekordmeister? Die Schalker rechnen sich einiges aus

Seit 14 Bundesligaspielen hat der FC Schalke 04 gegen den FC Bayern nicht mehr gewonnen. Eine lange Serie, an der die Königsblauen ordentlich zu knacken haben. Doch schon lange standen die Vorzeichen nicht mehr so gut, gegen den Branchenprimus endlich mal wieder etwas reißen zu können. Dafür sprechen gleich mehrere Faktoren, die sich Schalke am Dienstag (ab 20:30 Uhr) zu Nutze machen wird. Eine Meinung.

Der letzte Schalker Sieg gegen Bayern liegt fast sieben Jahre zurück. Die Torschützen damals beim 2:0 hießen Jurado und Benedikt Höwedes. Manuel Neuer stand im Schalker Tor, Christoph Metzelder in der Abwehr und Raúl im Sturm. Ein goldener Abend, von dem nicht mehr viel übrig geblieben ist.

Mit dem neuen Cheftrainer Domenico Tedesco an der Linie hat der FC Schalke jetzt den besten Saisonstart seit dieser Zeit hingelegt. Der hart erarbeitete 2:1-Auswärtserfolg beim SV Werder Bremen steht symptomatisch für die bisherige Spielzeit der Knappen. Schalke wirkt schon am vierten Spieltag einigermaßen gefestigt, lässt sich auch durch Rückschläge wie das zeitige Gegentor in Bremen nicht aus dem Konzept bringen.

Im Spiel nach vorne wirkt S04 strukturiert, angeführt von einem Nationalspieler Leon Goretzka in starker Frühform. Die bisher gezeigten Leistungen mit Ausnahme des Gastspiels in Hannover (0:1) stimmen zuversichtlich, dass der Tabellenvierte auch zu Hause gegen Bayern München seine Möglichkeiten in der Offensive suchen wird. Das war bei den letzten Aufeinandertreffen beileibe nicht der Regelfall. Es sei hier an Angsthasen-Auftritte der letzten Jahre erinnert, als sich die Schalker schon mit knappen Niederlagen wie beim letzten Heimspiel im September 2016 zufrieden gaben.

Das Schalker Gerüst steht

Domenico Tedesco hat nach vier Spielen längst sein Gerüst gefunden, um das er sein Team von Woche zu Woche baut. Die wichtigen Säulen im Team sind bisher Keeper und Neu-Kapitän Ralf Fährmann sowie die Defensiv-Stabilisatoren Naldo und Matija Nastasić und Mittelfeld-Antreiber Leon Goretzka. Offensiv trat bisher überraschend positiv Neuzugang Amine Harit mit seinen drei Torbeteiligungen in Erscheinung. Auch die vier Startelfeinsätze von Yevhen Konoplyanka müssen Erwähnung finden, stand sein Abgang unter Markus Weinzierl doch quasi fest. In der kompletten letzten Saison waren es übrigens fünf.

Ohnehin ist es bemerkenswert, dass bei Schalke bisher acht Spieler jede Partie von Beginn an bestritten. Der Ansatz des Trainers, eine neue Kontinuität und Stabilität zu finden, ist unverkennbar. Zum Vergleich: Die Bayern-Rotationsmaschine erlaubte es bisher nur Hummels, Kimmich und Lewandowski, alle Bundesliga-Partien von Beginn an zu bestreiten.

In der Sturmspitze ist mit Guido Burgstaller die Überraschung der letzten Rückrunde zuletzt in die Startelf zurückgekehrt. Auf der Mittelstürmer-Position fehlt den Gelsenkirchenern noch die Konstante. Derzeit scheint es am wahrscheinlichsten, dass sich der Österreicher auch auf Dauer gegen Franco Di Santo und Breel Embolo als Neuner durchsetzen wird. Was käme da gelegener als ein Treffer gegen den Rekordmeister?

Endlich in Bestbesetzung

In personeller Hinsicht hat Schalke nach monatelanger Leidenszeit das Verletzungspech endlich hinter sich gelassen. Bis auf Alessandro Schöpf (Rückenprobleme) stehen alle Kräfte bereit und drängen sich auf. Auch das spricht für den S04, dem in den letzten Jahren gegen Bayern stets wichtige Stammkräfte fehlten.

Domenico Tedesco hat ein bisschen von seinem Matchplan für den Dienstagabend verraten. Zum einen soll in der Defensive besonders das Flügelspiel der Münchner bekämpft werden. Dieses bezeichnete der Coach "als absolute Stärke der Bayern". Auf den defensiven Außenbahnen soll daher "eine gute Basis geschaffen werden", um selbst in ein angriffslustiges Spiel zu kommen. "Wenn man den Mut hat, im Ballbesitz Fußball zu spielen und gewisse Räume zu suchen, dann, und nur dann, hat man eine tatsächliche Chance gegen die Bayern", so Tedesco.

Der Plan der Schalker steht, das Personal ist gut drauf und die Stimmungslage passt nach drei frühen Siegen sowieso. Das königsblaue Publikum kann sich endlich mal wieder auf ein Topspiel gegen den Ligakrösus freuen.

Mats-Yannick Roth