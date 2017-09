Gisdol glaubt an HSV-Sieg gegen Dortmund

Markus Gisdol gab sich vor dem Spiel gegen Dortmund optimistisch

HSV-Trainer Markus Gisdol glaubt an einen Sieg seiner Mannschaft gegen Borussia Dortmund am Mittwoch, warnte aber auch vor dem Gegner. "Sie sind derzeit in einer herausragenden Verfassung. In so einem Spiel kannst du nur gewinnen. Und ich glaube schon, dass wir die Mittel haben, Dortmund Schwierigkeiten zu bereiten", so der 48-Jährige auf der Pressekonferenz.

Optimistisch zeigte sich Gisdol auch bezüglich der Rückkehr von Stürmer Bobby Wood. "Wir haben gute Chancen, dass er einsatzfähig ist", sagte der Coach am Dienstag. Der 24-Jährige hatte zuletzt mit einer Kniereizung zu kämpfen.

Die Hamburger plagen nach den Ausfällen von unter anderem Nicolai Müller, Aaron Hunt und Filip Kostić große Verletzungssorgen in der Offensive. "Es geht einem auf den Keks, immer nur darüber zu sprechen", ärgerte sich der Fußballehrer über die Situation. "Wir haben noch genug Spiele und werden genügend Spieler auf den Platz stellen.

Salihović "wäre bereit", Törles "bei der U21"

Ob Neuzugang Sejad Salihović gegen den BVB in der Startelf stehen wird, ließ der Trainer offen. "Ich glaube, er wäre bereit", sagte Gisdol: "Aber wir werden sehen." Der HSV habe gute Spieler in seinen Reihen und werde "auch morgen ein gutes Team auf den Platz stellen können."

Offensivjuwel Törles Knöll wird nicht zu diesem Team gehören. "Törles wird heute bei der U21 zum Einsatz kommen und deswegen nicht in unserem Kader gegen Dortmund stehen", so Gisdol. Der Youngster hatte wegen der Verletzungsmisere am letzten Spieltag gegen Hannover 96 im Kader gestanden und konnte dort sein Bundesligadebüt feiern. Mit sieben Toren in sechs Regionalliga-Partien hatte Knöll sich in der zweiten Mannschaft für höhere Aufgaben beworben.

Gōtoku Sakai indes darf sich Hoffnungen auf einen Einsatz machen. "Er ist immer bereit, reinzukommen. Er macht einen guten Eindruck auf mich. Werden schauen, ob er morgen zum Einsatz kommt", machte Gisdol seinem Schützling Mut. Im Nordderby hatte Douglas Santos den Vorzug vor dem Japaner erhalten.

Kritik an Mathenia "Schwachsinn"

Der Kritik an Torwart Christian Mathenia wollte sich der Trainer nicht anschließen: "Es ist Schwachsinn, unseren Keeper nach einem Patzer in Frage zu stellen. Wir haben großes Vertrauen in Chris." Der Keeper hatte bei beiden Gegentoren gegen Hannover schlecht ausgesehen. Zuletzt hatten Gerüchte über einen Einsatz des U21-Nationalkeepers Julian Pollersbeck in der Hansestadt kursiert.