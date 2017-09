Kovač: Rotation gegen die Flaute

Niko Kovač setzt im Spiel gegen Köln frische Kräfte

Eintracht-Trainer Niko Kovač will durch personelle Änderungen in die Erfolgsspur zurückkehren. Vor allem in der Offensive dürfte der SGE-Coach gegen den 1. FC Köln kräftig rotieren.

"Wir werden frische Kräfte bringen. Wir brauchen Jungs, die gut drauf und körperlich ausgeruht sind", sagte Kovač vor der Partie beim kriselnden Tabellenletzten aus der Domstadt am Mittwoch.

Kovač dürfte vor allem in der Offensive Veränderungen vornehmen, beim 1:2 am Samstag gegen den FC Augsburg fehlte den Hessen schließlich die Durchschlagskraft. Neuzugang Sebastian Haller scheint jedoch gesetzt. "Ein Stürmer mit diesem Kaliber wird treffen. Das könnte schon am Mittwoch der Fall sein", sagte der Trainer, der dem punktlosen Schlusslicht Köln "früh den Zahn ziehen und Unruhe bei ihnen reinbringen" will.

An einen Selbstläufer glaubt Kovač trotz des Katastrophen-Starts des "Effzeh" nicht: "Der Start der Kölner sagt nicht, dass es einfach wird. Sie werden gut vorbereitet sein. Wir werden versuchen, aus unserem Ballbesitz, den wir eventuell morgen vermehrt haben werden, das Beste zu machen."