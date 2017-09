Brasilien will Videobeweis früher einsetzen

Der Videobeweis könnte bereits am Wochenende kommen

Nach einem skandalösen Handtor hat der Präsident des brasilianischen Fußballverbandes CBF den sofortigen Einsatz des Videobeweises in der heimischen Liga gefordert.

Marco Polo Del Nero setzte dazu einen Krisenstab ein, weil der Video-Assistent in Brasilien eigentlichen noch in der Probephase ist, nun aber laut CBF-Kommuniqué "so schnell wie möglich" angewendet werden soll.

Am Sonntag hatten Fernsehbilder eindeutig gezeigt, dass Nationalstürmer Jô den 1:0-Siegtreffer von Spitzenreiter Corinthians SC gegen Vasco da Gama mit der Hand erzielt hatte. Schon an den Spieltagen zuvor hatte es eklatante Fehlentscheidungen gegeben, die nach Ansicht Del Neros durch einen Video-Assistenten hätten korrigiert werden können.

Der eigentlich für diese Saison vorgesehene Einsatz der technologischen Hilfe war wegen der hohen Kosten zunächst verschoben worden. Der CBF hat in seinen Ligastatuten jedoch eine Klausel eingefügt, die den Fernsehbeweis nicht für alle Spieltage bzw. alle Partie eines Spieltages verpflichtend macht. Somit wäre rein rechtlich ein Einsatz des Videobeweis bereits am kommenden Wochenende möglich.