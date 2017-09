Rafinha: "Kimmich ist ein super Junge, aber..."

Rafinha ist sicher, dass er seine Spiele bekommt

Seit 2011 schnürt Rafinha die Schuhe für den FC Bayern, gewann 2013 die Champions League holte fünf Meisterschaften und dreimal den Pokal - mit 32 Jahren schließt der Brasilianer einen Abschied allerdings nicht mehr kategorisch aus.

"Der FC Bayern ist in meinem Herzen, ich gebe immer 100 Prozent. Deswegen denke ich, dass die Verantwortlichen verstehen, dass ich gerne spielen will, mir aber ansonsten Gedanken über meine Zukunft machen muss", so der Südamerikaner im Gespräch mit der "Sport Bild".

Vor der Saison hätten ihm Angebote aus England und Spanien vorgelegen, so Rafinha. Die Verantwortlichen des Rekordmeisters könnten sich allerdings auf ihn verlassen, betonte der Außenverteidiger.

Einen Wechsel Rafinhas zum FC Chelsea sollen die Bayern-Bosse Ende August laut "Sky" abgelehnt haben. Der Brasilianer fungiert in München als Backup für Joshua Kimmich auf der rechten Abwehrseite und hat nur geringe Aussichten auf regelmäßige Spielzeit.

Rafinha: Kimmich "ein super Junge"

"Ich habe sechs Jahre gemeinsam mit Philipp Lahm gespielt und eingesehen, dass ich oft auf der Bank sitzen musste. Verstehen Sie mich nicht falsch: Joshua Kimmich ist ein super Junge, aber ich will natürlich auch spielen, muss mir auch Gedanken über meine Zukunft machen", fasst Rafinha die Situation zusammen.

Verdruss sucht man beim Routinier, dessen Vertrag 2018 ausläuft, allerdings vergeblich. "Ich bin mir sicher, dass ich meine Spiele bekommen werde", gibt sich Rafinha kämpferisch. Mut macht ihm vor allem der "sehr gute" Kontakt zu Coach Carlo Ancelotti.