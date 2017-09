St. Pauli stoppt Kieler Lauf - Randale vor Anpfiff

Die Kiezkicker entführen drei Punkte aus Kiel

Holstein Kiel hat die Tabellenführung in der 2. Bundesliga verloren. Die Störche unterlagen in einem hitzigen Nordduell, das wegen eines Platzsturms der Holstein-Ultras mit zehnminütiger Verspätung angepfiffen wurde, dem FC St. Pauli 0:1 (0:1).

Kiel liegt nun mit 13 Zählern hinter dem SV Sandhausen auf Rang zwei, die Kiezkicker punktgleich hinter Darmstadt 98 und Fortuna Düsseldorf auf Platz fünf.

Johannes Flum (44.) traf in einer ruppigen Partie für die Gäste aus rund zehn Metern zur Führung, nachdem Richard Neudecker die Kieler Abwehr mit einer geschickten Körpertäuschung ins Leere hatte laufen lassen. Patrick Herrmann sah in der 83. Minute wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte.

"Das können wir nicht gutheißen. Sowas wollen wir im Fußball nicht sehen", sagte Kiels Geschäftsführer Wolfgang Schwenke bei "Sky" über die Vorkommnisse vor dem Spiel. Sein Pendant bei St. Pauli, Andreas Rettig, fügte hinzu: "Das war unschön."

Kiel in Unterzahl druckvoll

Vor 11.935 Zuschauern begannen beide Mannschaften munter, zwingende Torchancen blieben aber zunächst aus. Vor allem der von St. Pauli an Kiel ausgeliehene Marvin Ducksch, der die Torjägerliste der zweiten Liga mit fünf Treffern anführt, blieb in der ersten halben Stunde blass, hatte im Anschluss an das Gegentor aber den Ausgleich (45.+1) auf dem Fuß.

Die Kieler fanden nach dem Wechsel zunächst keine Mittel gegen die aktiveren Hamburger, erst nach rund 60 Minuten wurde Holstein wieder munterer. Trotz Unterzahl machte der Aufsteiger noch einmal Druck, biss sich jedoch die Zähne an der kompakten Gäste-Abwehr aus.

Das Spiel war später angepfiffen worden, weil eine Gruppe von vermummten Chaoten aus dem Kieler Fanblock den Platz gestürmt hatte, um Banner der St. Pauli-Fans zu rauben. Ordnungskräfte bereinigten die Situation.