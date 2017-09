Stimmen: "Unsere Rotation war alternativlos"

Ralph Hasenhüttl hat mächtig rotiert

Dank eines Doppelpacks von Raffael hat Borussia Mönchengladbach den VfB Stuttgart mit 2:0 in die Schranken gewiesen. RB Leipzig verlor derweil in Augsburg.

FC Augsburg - RB Leipzig 1:0 (1:0)

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Die Mannschaft hat das wirklich gut gemacht, wir haben uns diesen Sieg verdient. Wir hätten nur den Sack früher zumachen können. Aber der Kampf war aufopferungsvoll, das hat Spaß gemacht."

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): "Das frühe Gegentor war schlecht verteidigt, aber wir hatten noch viel Zeit, gegen eine Wand aus zehn Spielern ein Tor zu erzielen. Es war schwierig, da durchzukommen. "Wir haben alles reingeworfen, waren aber oft nicht konsequent genug, um hinter die Abwehr zu kommen. Unsere Rotation war alternativlos."

Willi Orban (RB Leipzig): "Das Spiel haben wir uns sicherlich anders vorgestellt. Die ersten Minuten haben wir komplett verschlafen und so das Gegentor kassiert. Die aktuelle Punkteausbeute ist natürlich nicht optimal, aber wir dürfen die Köpfe nicht hängen lassen und daraus lernen."

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 2:0 (0:0)

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "In der ersten Halbzeit war es ein Spiel, wie ich es mir nicht erhofft hatte. Wir hatten nicht die Passgeschwindigkeit, um Stuttgart vor Probleme zu stellen. In der zweiten Halbzeit hat es dann gepasst, die Mannschaft hat die zweite Luft gekriegt. Großes Kompliment, dass sie das heute so durchgezogen hat."

Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach): "Der VfB hat es vor allem in der ersten Hälfte gut gemacht. Wir haben uns lange schwergetan, sind aber ruhig geblieben. Das 1:0 war dann der Dosenöffner."

Hannes Wolf (Trainer VfB Stuttgart): "Wir hatten den Plan, Gladbach offensiv anzulaufen. Wir haben schnell gemerkt, dass das nicht klappt. Dann fällt das Tor durch eine sehr starke Aktion. Danach wurde es offen, wir haben uns leider nicht mit einem Tor belohnt."

Ron-Robert Zieler (Torwart VfB Stuttgart): "Wir haben über weite Strecken des Spiels gut verteidigt. Die oberste Priorität war die Null zu halten, was uns auch lange gelungen ist. Ich hatte daher ein gutes Gefühl, dass wir hier etwas mitnehmen können. Dann geraten wir mehr oder weniger aus dem Nichts in Rückstand. Das zweite Gegentor ist besonders ärgerlich. Offensiv hat uns sicherlich der letzte Punch gefehlt."

Dennis Aogo (VfB Stuttgart): "Der Elfmeter war wohl spielentscheidend. Wir hatten nach dem 0:1 durchaus nochmal die Chance zurückzukommen. In der Szene, die zum Strafstoß führt, greife ich kurz nach meinem Gegenspieler, aber ich glaube nicht, dass die Berührung ausgereicht hat, um ihn zu Fall zu bringen. Er hat die Situation aber clever angenommen. Das war sehr ärgerlich. Auch nach dem 0:2 hatten wir Chancen, die wir leider nicht nutzen konnten."