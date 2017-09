Stimmen: "Wir fühlen uns total benachteiligt"

Ralf Fährmann hadert mit dem Referee

Dank eines Doppelpacks von Raffael hat Borussia Mönchengladbach den VfB Stuttgart mit 2:0 in die Schranken gewiesen. RB Leipzig verlor derweil in Augsburg, Bayern ließ Schalke kaum eine Chance und Werder und Wolfsburg teilten sich die Punkte. Die Stimmen zu den Spielen:

FC Schalke 04 - FC Bayern München 0:3 (0:2)

Domenico Tedesco (Trainer FC Schalke 04): "Wir haben gut versucht, zuzustellen und zu pressen. Wir hatten einige Ballgewinne und Torchanchen, haben aber trotzdem verdient verloren, weil Bayern sehr ballsicher war. Da war es schwierig, Zugriff zu kriegen. Wir haben einige Kilometer abgespult, die Mannschaft war sehr leidenschaftlich, aber wir haben kein Tor erzielt."

... zum Elfmeter der Bayern: "Vor der Saison wäre laut Schulung gesagt worden: kein Elfer. Ich bin raus bei dieser Diskussion. Für mich war es keiner."

Christian Heidel (Sportvorstand FC Schalke 04): "Glaubt man einem Vortrag von Herrn Krug auf der Managertagung vor Kurzem, war es kein Elfer. Ich gebe zu - für mich war es ein Handelfmeter. Laut Regeln war es aber keiner."

Leon Goretzka (FC Schalke 04): "Es ist mit 0:3 in der Tat sehr deutlich. In der ersten Halbzeit haben wir vor dem Tor einfach die falschen Entscheidungen getroffen. Dann bekommen wir einen diskutablen Elfmeter gegen uns. Man kann da nicht von einem bewussten Handspiel sprechen, das hat man uns extra vor der Saison so gesagt. Gegen Hannover hatten wir eine ganz ähnliche Situation, da gab es auch keinen Elfmeter. Es ist sehr enttäuschend, aber es sind heute auch keine fest eingeplanten Punkte gewesen. Wir haben viele Sachen gut umgesetzt, daran müssen wir uns hochziehen."

Ralf Fährmann (Torwart FC Schalke 04): "Wir fühlen uns total benachteiligt. Ich bin für den Videobeweis. Aber das Perverse ist, dass wir in Hannover für eine ähnliche Situation kein Handspiel bekommen haben. Umso bitterer ist es, dass man gegen Bayern München so ein Bein gestellt bekommt. Da kommt es halt auf die Kleinigkeiten an. Dem Schiedsrichter auf dem Platz kann man gar nicht den Vorwurf machen. Man muss den Leuten vor dem Monitor den Vorwurf machen."

Naldo (FC Schalke 04): "Vor der Saison wurde uns im Video-Studium gesagt, dass es kein Handspiel ist, wenn der Ball zuerst woanders gegenprallt."

Weston McKennie (FC Schalke 04): "Klar, mein erster Startelf-Einsatz ist etwas für die Geschichtsbücher. Ich war schon nervös."

Carlo Ancelotti (Trainer FC Bayern München): "Es war eine gute Leistung von Anfang bis Ende. Wir haben mit hoher Intensität gespielt und kompakt verteidigt. James hat sehr gut gespielt, sehr mannschaftsdienlich mit guten Kombinationen, physisch ist er aber noch nicht bei 100 Prozent."

Sven Ulreich (Torwart FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "Es war nicht so einfach, Schalke hat es gut gemacht. Wir haben aber die Tore gut rausgespielt und verdient gewonnen."

... zur erneuten Verletzung von Manuel Neuer: "Man fühlt mit Manuel. Die Mannschaft ist natürlich auch enttäuscht. Wir hoffen, dass Manuel bald wieder zurückkommt. Ich freue mich, dass ich die Spiele bekomme und werde mein Bestes geben, um Manuel bestmöglich zu vertreten."

Joshua Kimmich (FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "Am Anfang hatten beide Teams viele Fehler im Spielaufbau. Wir haben Schalke hinten zu oft zu Chancen eingeladen. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel ordentlich kontrolliert und nur wenig zugelassen. Insgesamt war der Sieg verdient."

... zur erneuten Verletzung von Manuel Neuer: "Das ist natürlich brutal. Er war vier Monate verletzt, kämpft sich ran und verletzt sich wieder. Das ist für den Kopf und für uns als Mannschaft schwierig. Manuel ist unser Kapitän und eine Persönlichkeit, die unserer Mannschaft auf jeden Fall fehlen wird."

FC Augsburg - RB Leipzig 1:0 (1:0)

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg) ...

... zum Spiel: "Wir haben es heute wirklich gut gemacht. Es war ein aufopferungsvoller Kampf. Den Sack hätten wir aber ein bisschen früher zumachen können. Ich freue mich riesig, dass wir gegen Leipzig gewonnen haben. Unser Ziel bleibt der Klassenerhalt. Wir haben zehn Punkte nach fünf Spielen. Das ist sensationell. Wir wollen weiter hart arbeiten und demütig bleiben."

... zur Geste von FCA-Kapitän Daniel Baier: "Ich habe das im Spiel nicht gesehen und muss es mir erst einmal in Ruhe anschauen. Wir werden über das ganze Spiel reden, da gehört die Situation vielleicht auch dazu. Aber ich will mich jetzt eher über den Sieg freuen."

Daniel Baier (Kapitän FC Augsburg) zu seiner Geste in Richtung Hasenhüttl: "Mein Gott, es ist ein Fußballspiel. Da gehören Emotionen dazu. Er kommentiert an der Außenlinie jede Situation. Ich habe ihm gesagt, dass er nicht jede Situation kommentieren muss. Ich habe da eine Geste gemacht, was soll ich dazu sagen."

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): "Das frühe Gegentor war schlecht verteidigt, aber wir hatten noch viel Zeit, gegen eine Wand aus zehn Spielern ein Tor zu erzielen. Es war schwierig, da durchzukommen. "Wir haben alles reingeworfen, waren aber oft nicht konsequent genug, um hinter die Abwehr zu kommen. Unsere Rotation war alternativlos."

Willi Orban (RB Leipzig): "Das Spiel haben wir uns sicherlich anders vorgestellt. Die ersten Minuten haben wir komplett verschlafen und so das Gegentor kassiert. Die aktuelle Punkteausbeute ist natürlich nicht optimal, aber wir dürfen die Köpfe nicht hängen lassen und daraus lernen."

VfL Wolfsburg - Werder Bremen 1:1 (1:0)

Martin Schmidt (Trainer VfL Wolfsburg): "Bis zur Pause hat man gesehen, was wir machen wollten - da war Leidenschaft drin, die Männer sind gerannt. In der zweiten Hälfte haben wir dann in den ersten Minuten den Zugriff verloren. Insgesamt ist es ein guter Punkt für die Moral."

Yunus Mallı (VfL Wolfsburg): "Ich kenne Martin Schmidt aus Mainzer Zeiten. Es ist ein Trainer, der viel Laufbereitschaft fordert und für ein gewisses Umschaltspiel steht. Das hat uns vielleicht in den letzten Wochen gefehlt. Heute war es schon ein Stück weit besser."

Alexander Nouri (Trainer Werder Bremen): "Wir wollten in der ersten Halbzeit kompakt verteidigen und schnell umschalten. Leider haben wir am Ball zu viele Fehler gemacht, dadurch hat die Entlastung gefehlt. Schade, dass wir uns dann für eine gute zweite Hälfte nicht mit drei Punkten belohnt haben. Aber das wird kommen."

Fin Bartels (Werder Bremen): "Wir wussten in der Halbzeit, dass wir noch nicht geschlagen sind. Dafür ist Wolfsburg auch zu verunsichert. Wir haben gezeigt, dass Leben in unserer Mannschaft steckt."

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 2:0 (0:0)

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "In der ersten Halbzeit war es ein Spiel, wie ich es mir nicht erhofft hatte. Wir hatten nicht die Passgeschwindigkeit, um Stuttgart vor Probleme zu stellen. In der zweiten Halbzeit hat es dann gepasst, die Mannschaft hat die zweite Luft gekriegt. Großes Kompliment, dass sie das heute so durchgezogen hat."

Max Eberl (Sportdirektor Borussia Mönchengladbach): "Jedes Spiel ist wichtig. Die drei Punkte haben uns gerade Zuhause gut getan. Es war ein Geduldsspiel. Stuttgart hat gut verteidigt, und es ist uns in der ersten Halbzeit schwer gefallen, Lösungen zu erspielen. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Möglichkeiten sehr effektiv genutzt. Der Sieg war nicht berauschend, aber hochverdient. Es geht darum, sich in einer knüppelharten Bundesliga zu bewähren und zu positionieren. Das haben wir jetzt mit acht Punkten getan."

Tobias Sippel (Torwart Borussia Mönchengladbach): "Man muss die Kirche im Dorf lassen. Mein Abend war sehr gut, aber bis auf die letzte Situation gab es nur wenig zu tun. Es ist das Los eines zweiten Torwarts. Man muss immer drauf brennen, dass irgendwann der Tag kommt, an dem man gebraucht wird. Ich hatte ein Jahr Pause und umso schöner war es, dass ich heute wieder spielen konnte."

Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach): "Der VfB hat es vor allem in der ersten Hälfte gut gemacht. Wir haben uns lange schwergetan, sind aber ruhig geblieben. Das 1:0 war dann der Dosenöffner."

Hannes Wolf (Trainer VfB Stuttgart): "Wir hatten den Plan, Gladbach offensiv anzulaufen. Wir haben schnell gemerkt, dass das nicht klappt. Dann fällt das Tor durch eine sehr starke Aktion. Danach wurde es offen, wir haben uns leider nicht mit einem Tor belohnt."

Ron-Robert Zieler (Torwart VfB Stuttgart): "Wir haben über weite Strecken des Spiels gut verteidigt. Die oberste Priorität war die Null zu halten, was uns auch lange gelungen ist. Ich hatte daher ein gutes Gefühl, dass wir hier etwas mitnehmen können. Dann geraten wir mehr oder weniger aus dem Nichts in Rückstand. Das zweite Gegentor ist besonders ärgerlich. Offensiv hat uns sicherlich der letzte Punch gefehlt."

Dennis Aogo (VfB Stuttgart): "Der Elfmeter war wohl spielentscheidend. Wir hatten nach dem 0:1 durchaus nochmal die Chance zurückzukommen. In der Szene, die zum Strafstoß führt, greife ich kurz nach meinem Gegenspieler, aber ich glaube nicht, dass die Berührung ausgereicht hat, um ihn zu Fall zu bringen. Er hat die Situation aber clever angenommen. Das war sehr ärgerlich. Auch nach dem 0:2 hatten wir Chancen, die wir leider nicht nutzen konnten."