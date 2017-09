Medien: Barça macht Ernst bei Goretzka

Wechselt Leon Goretzka zu Bayern oder Barcelona?

Lange Zeit schien der FC Bayern München in der Pole Position bei Schalke-Star Leon Goretzka zu sein. Nun wendet sich das Blatt: Der FC Barcelona intensiviert offenbar seine Bemühungen um den Mittelfeldspieler.

Nach Informationen der "Sport Bild" haben vor allem die starken Auftritte Goretzkas beim Confed Cup im Sommer die Verantwortlichen der Katalanen überzeugt. Der 22-Jährige soll in Barcelonas Schaltzentrale Welt- und Europameister Andrés Iniesta beerben, der im kommenden Mai bereits 34 Jahre alt wird.

Inzwischen sollen Barça-Scouts Goretzka regelmäßig beobachten, so zum Beispiel beim 2:0-Heimsieg der Schalker zum Bundesligaauftakt gegen RB Leipzig.

Klar ist dem Bericht zufolge: Ein Verbleib von Goretzka bei den Königsblauen ist ausgeschlossen. Trotz eines hoch dotierten Angebots seines Noch-Arbeitgebers, der "kicker" berichtete zuletzt von einem Rekordgehalt von mehr als zehn Millionen Euro pro Jahr, sieht Gorezka seine Zukunft nicht in Gelsenkirchen. Stattdessen will er nach der WM 2018 in Russland eine neue Herausforderung suchen.

Laut "Sport Bild" sind die Bayern aber keineswegs chancenlos im Poker um den begehrten Newcomer. Andere Interessenten wie der FC Liverpool, FC Chelsea, Manchester United und Manchester City sollen dagegen aus dem Rennen sein. Goretzka entscheide sich zwischen München und Barcelona.

Schalke wird der Youngster seine Entscheidung offenbar schon relativ zeitnah mitteilen. "Bis spätestens zur Winterpause, davon gehe ich aus, wird die Sache geklärt sein", sagte S04-Manager Christian Heidel der "Sport Bild".