Wird Schweinsteiger TV-Experte?

Vielleicht bald als WM-Experte aktiv: Bastian Schweinsteiger

Nach dem Ausscheiden von Mehmet Scholl als TV-Experte bei der ARD, sucht der Sender einen Nachfolger für die Bayern-Legende.

Im Hinblick auf die WM 2018 in Russland denkt der Senderverbund über verschiedene Konzepte nach. Neben einem Stamm-Experten an der Seite von Moderator Matthias Opdenhövel wird auch der wechselnde Einsatz von verschiedenen Fachleuten in Betracht gezogen.

Ein möglicher Kandidat dafür ist nach Informationen der "Sport Bild" ein Weltmeister von 2014: Bastian Schweinsteiger. Der ehemalige Nationalspieler steht derzeit bei Chicago Fire in der MLS unter Vertrag.

Sein Arbeitspapier bei den Amerikanern gilt noch bis Ende 2017 und enthält eine beiderseitige Option auf ein weiteres Jahr. Da die MLS aber während der WM-Gruppenphase pausiert, hätte der Mittelfeldspieler auch bei einer Verlängerung Zeit für ein TV-Engagement.

Auch Lahm ein Kandidat?

Auch die Ex-Nationalspieler Philipp Lahm, Thomas Hitzlsperger und Kevin Kurányi werden bei der ARD gehandelt. Die beiden Letztgenannten kamen bereits beim Confederatons Cup zum Einsatz.

Stefan Effenberg gilt ebenfalls als möglicher Scholl-Nachfolger. Doch die ARD hätte den ehemaligen Sky-Experten laut "Sport Bild" lieber nur punktuell als Gast in der Sendung.

Die Personalentscheidung eilt aber nicht. Bis zum Ende des Jahres 2017 werden im Ersten nur noch drei Fußballspiele gezeigt.