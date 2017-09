Nach Bürki-Patzern: Holt BVB neue Nummer 1?

Bleibt Roman Bürki dauerhaft die Nummer eins beim BVB?

Torhüter Roman Bürki sah bei der 1:3-Schlappe des BVB in der Champions League gegen Tottenham Hotspur gleich bei zwei Gegentreffern nicht gut aus. Grund genug offenbar, dass in Dortmund Gedanken über die Verpflichtung eines neuen Top-Keepers wieder akut werden.

Laut "Sport Bild" sind Kevin Trapp (Paris Saint-Germain) und Timo Horn (1. FC Köln) ein Thema beim Revierklub. Zu Horn soll es den Informationen des Blattes zufolge bis zum Frühjahr sogar Kontakt gegeben haben.

Doch Anfang Mai verlängerte Torwart-Urgestein Roman Weidenfeller seinen Vertrag beim BVB noch einmal um eine Saison. Ein möglicher Transfer Horns wurde erst einmal aufgeschoben - zumindest bis der 37 Jahre alte Weidenfeller im kommenden Sommer seine Handschuhe wohl endgültig an den Nagel hängt.

Horn hat Ausstiegsklausel, Trapp will wechseln

Horn verlängerte seinen Kontrakt in Köln zwar ebenfalls im Frühjahr, sogar bis 2022. Der 24-Jährige ließ sich allerdings ein Hintertürchen offen: Eine Ausstiegsklausel erlaubt es dem früheren U21-Nationalkeeper, für eine festgelegte Ablösesumme zu wechseln. Diese liegt angeblich bei 18 Millionen Euro.

Dass Trapp bei der Borussia ebenfalls gehandelt wird, kommt nicht von ungefähr. Der frühere Frankfurter ist bei PSG nur noch die Nummer zwei. In Frankreich wird bereits über einen Winter-Wechsel des 27-Jährigen spekuliert.

Bürki mit starken Champions-League-Statistiken

Bürkis Status in Dortmund schien nach einer schwachen ersten Saison und einer guten zweiten Spielzeit zuletzt gefestigter. In der Bundesliga zählt der vom SC Freiburg zu den Westfalen gewechselte Schweizer inzwischen (wieder) zu den Top-Torhütern.

Frappierend sind allerdings seine durchwachsenen Statistiken in der Champions League: Während Bürki in der Bundesliga 70,3 Prozent der gegnerischen Torschüsse abwehrt, sind es in der Königsklasse nur 61,8 Prozent. Im nationalen Vergleich kassiert der 26-Jährige mi Schnitt 0,99 Gegentore pro Partie, international sind es 1,44.