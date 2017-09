Fix! Russland wieder mit Sitz in FIFA-Council

Wurde ins FIFA-Council gewählt: Alexej Sorokin

WM-Gastgeber Russland hat wieder einen Sitz in der "Regierung des Weltfußballs".

Die Europäische Fußball-Union wählte am Mittwoch WM-Organisationschef Alexej Sorokin ins Council des Weltverbandes FIFA. Der 45-Jährige folgt auf Witali Mutko, der nach seinem Aufstieg zum russischen Vize-Premierminister nicht zur Wiederwahl im vergangenen Frühjahr zugelassen worden war.

Seitdem war einer der acht Council-Sitze der UEFA vakant. Sorokin trat beim UEFA-Kongress in Genf als einziger Kandidat an und wurde per Akklamation gewählt. Seine Amtszeit läuft bis 2021. Reinhard Grindel, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, sitzt bereits im FIFA-Council und UEFA-Exekutivkomitee.

Im Fall Mutko hatte die Governance-Kommission der FIFA einen Interessenkonflikt befürchtet und die Kandidatur des einflussreichen Funktionärs blockiert - angeblich sehr zum Missfallen von FIFA-Präsident Gianni Infantino.