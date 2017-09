Bayern und ManUnited beobachten Lazio-Talent

Offenbar Kandidat beim FC Bayern: Lazio-Youngster Sergej Milinković-Savić

Bayern München und Manchester United sollen angeblich Mittelfeld-Talent Sergej Milinković-Savić von Lazio Rom beobachten lassen. Beide Top-Teams prüfen italienischen Medienberichten zufolge einen Transfer.

Die Klubs hätten Scouts zum Spiel Lazios bei Genoa CFC geschickt, berichtet "Calciomercato.com". Milinković-Savić spielte beim 3:2-Sieg seiner Mannschaft die vollen 90 Minuten. Es war bereits der vierte Startelfeinsatz des Serben in der italienischen Liga in dieser Saison.

Der 22-Jährige spielt seit 2015 bei Lazio, in der vergangenen Serie-A-Spielzeit stand er 31 mal in der Startelf. Mit seinem Team gewann er in diesem Jahr bereits den italienischen Supercup gegen Juventus Turin.

Lazio zahlte 2015 zehn Millionen Euro für Milinković-Savić an den KRC Genk, diese Ablöse könnte sich nun vervielfachen. Angeblich fordert Lazio satte 70 Millionen Euro für den Youngster, dessen Vertrag in Rom noch bis 2022 läuft. Die lange Vertragslaufzeit macht Milinković-Savić, der bei Lazio bereits zu den Leistungsträgern gehört, so teuer.

Manchester Uniteds Teammanager José Mourinho soll dennoch großes Interesse an Milinković-Savić haben, da ihn dessen Leistungen der vergangenen Saison besonders überrascht hätten.