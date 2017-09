Ulreich: "Weiß, dass ich Manu gut vertreten kann"

Sven Ulreich blieb gegen Schalke ohne Gegentor

Drei Tore geschossen, Schalke besiegt. Die Bayern konnten am 5. Spieltag jubeln. Besonders glücklich dürfte wohl auch Sven Ulreich sein, der in den nächsten Monaten den verletzten Stammkeeper Manuel Neuer vertreten muss und ohne Gegentor blieb.

"Es war natürlich schon schön, dass ich wieder spielen konnte. Aber in erster Linie fühlt man mit Manu mit, wenn er wieder so einen Rückschlag erlebt und ihm wieder so eine Scheiße passiert – anders kann man es ja gar nicht ausdrücken", erklärte der 29-Jährige gegenüber "bundesliga.de" zur erneuten Fuß-OP des Weltmeisters.

Zu seiner eigenen Leistung im Spiel gegen die Königsblauen sagte der Keeper: "In ein, zwei Situationen war ich richtig gefordert und konnte zum Glück die Bälle halten, so dass wir nicht unter Druck geraten sind. Fürs erste Spiel war ich zufrieden." Allerdings müsse er jetzt auch erst wieder den Rhythmus aufnehmen und sich an die Abläufe gewöhnen.

Deswegen warnte der Torwart auch vor zu großer Euphorie um seine Person. "Ich weiß auch, dass es vielleicht auch mal nicht so gute Spiele geben wird", so Ulreich, der hinzufügte: "Aber ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich Manu gut vertreten kann. Und das will ich zeigen."

Das sei zwar immer auch ein wenig schwierig, weil Neuer "nun mal der weltbeste Torhüter ist". "Da gibt es nicht viel, was ich besser machen könnte", erklärte der 29-Jährige.