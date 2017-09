Bericht: Milan nimmt Demirbay ins Visier

Kerem Demirbay steht beim AC Mailand auf dem Zettel

Nationalspieler Kerem Demirbay von der TSG 1899 Hoffenheim gehört auch in dieser Saison wieder zum Stammpersonal bei den Kraichgauern. Seine starken Leistungen wecken weiterhin auch im Ausland Begehrlichkeiten.

So berichtete die italienische Zeitung "Tuttosport" am Mittwoch, dass der Traditionsverein AC Mailand ernsthaftes Interesse am Mittelfeldmann der Hoffenheimer zeige. Demnach hat der Klub aus der Serie A schon mehrmals Mitarbeiter seiner Scouting-Abteilung nach Deutschland geschickt, um den 24-Jährigen beobachten zu lassen.

Milan soll laut der italienischen Gazette darüber nachdenken, in der kommenden Transferperiode im Winter ein Angebot von bis zu 15 Millionen Euro für Demirbay abzugeben. Wo bei den Hoffenheimern eine Schmerzgrenze für ihre Nummer 10 liegen könnte, ist nicht bekannt.

Linksfuß Demirbay, der seit 2016 für die TSG spielt und somit in seine zweite Saison in Hoffenheim gestartet ist, hat sich unter Julian Nagelsmann zur festen Größe im Mittelfeld entwickelt. Er besitzt beim Europa-League-Starter noch einen Vertrag bis 2021.