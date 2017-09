Klopp und Co. jagen Werder-Talent

Werder-Talent David Philipp soll das Interesse englischer Klubs geweckt haben

Verliert der SV Werder eins seiner größten Talente? Angeblich denken sowohl der FC Liverpool als auch die Tottenham Hotspur über eine Verpflichtung von Youngster David Philipp nach.

Nach "Sky"-Informationen soll der 17-Jährige bei beiden englischen Klubs auf dem Zettel stehen. Angeblich hat es sogar schon direkte Anfragen der beiden Premier-League-Vereine gegeben.

Die Bremer wollten den Bericht bislang weder dementieren noch bestätigen. Björn Schierenbeck, Leiter des Werder-Nachwuchszentrums, wollte eine oder mehrere Offerten von der Insel jedoch "nicht ausschließen. Wie konkret das Interesse ist, weiß ich aber nicht", sagte Schierenbeck.

Dass er den jungen Mittelfeldspieler gerne an der Weser halten würde, stellte der Nachwuchs-Chef allerdings klar: "Wir möchten gerne mit David weiterarbeiten und haben ihm bereits in Gesprächen aufgezeigt, wie sein Weg bei Werder weiter aussehen kann."

Philipp spielt aktuell mit der A-Jugend des SVW in der Junioren-Bundesliga und verbuchte in den ersten sechs Saisonspielen zwei Treffer. Im vergangenen Jahr traf er für die B-Jugend der Hanseaten in 24 Spielen 14 Mal.