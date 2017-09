Stimmen: "Wir haben die Kacke am Fuß"

Dominique Heintz und der FC Köln stecken weiter tief in der Krise

Bitteres Déjà-vu für den 1. FC Köln: Eine Woche nach dem umstrittenen Treffer von Borussia Dortmund fühlen sich die Rheinländer auch im Spiel gegen Frankfurt benachteiligt. Rundum zufrieden ist dagegen der alte und neue Tabellenführer.

Hamburger SV - Borussia Dortmund 0:3

Peter Bosz (Trainer Borussia Dortmund): "Der HSV hat sehr gut Druck gemacht. Da kann nur eine gute Mannschaft gewinnen, und nicht nur ein Spieler. Am Ende haben wir zurecht gewonnen. Wir haben wie eine Mannschaft gespielt."

Markus Gisdol (Trainer Hamburger SV): "Das Spiel war lange Zeit offen, aber Dortmund hat uns sehr effektiv bestraft. Ihre Klasse hat sich am Ende durchgesetzt. Auch wenn es sich blöd anhört: Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wenn wir in den nächsten Wochen weiter so spielen, werden wir unsere Punkte machen."

...über Yarmolenko: "Man sieht, dass er noch Probleme hat, das 90 Minuten durchzuhalten. Er ist aber ein sehr guter Spieler und war an fast allen Toren beteiligt."

...über die Qualität des BVB: "Wenn man die Spieler vom Fernsehen kennt, sind das Momentaufnahmen. Wenn man sie jeden Tag sieht, erkennt man die Qualitäten richtig gut. Jede Mannschaft hat Limits, wir wollen nie zufrieden sein, auch heute nicht."

Maximilian Philipp (Borussia Dortmund): "Das war ein schwieriges Spiel. In der zweiten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch."

Sead Salihović (Hamburger SV): "Haben leider verloren. Wir haben gut dagegen gehalten, aber du musst natürlich Glück haben. Dortmund hat eine sehr spielstarke Mannschaft."

Christian Pulisic (Borussia Dortmund): "Hatten einen sehr guten Matchplan. Wir mussten einfach schnell spielen."

1. FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim 2:3

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "Wir hatten die klareren Aktionen, um zum Siegtreffer zu gelangen. So fühlt es sich heute sehr, sehr frustrierend an."

Julian Nagelsmann (Trainer 1899 Hoffenheim): "Die Mannschaft hat eine außergewöhnliche Moral gezeigt - vor allem in Anbetracht der Belastung. Es ging nicht mehr um Taktik, es ging nur noch ums Herz. Für die Zuschauer war es ein ganz tolles Erlebnis. Die reinrotierten Spieler haben das alle gut gemacht. Die Anfangsphase war dem guten Gegner geschuldet."

Rouven Schröder (Sportchef FSV Mainz): "Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Aber hintenraus haben wir die Brutalität des Fußballs erlebt. Das ist bitter."

René Adler (FSV Mainz): "Wir müssen auch mal ein Spiel zu null spielen. Wir müssen mal anfangen, zu verteidigen und können den Zuschauern nicht immer ein Spektakel liefern. Heute sollte jedem klar geworden sein, dass es so nicht geht. Im Fußball geht es um die Punkte. Lasst uns eine schlechte Leistung zeigen und die Punkte mitnehmen. Das würde ich unterschreiben."

SC Freiburg - Hannover 96 1:1

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir sind nicht zufrieden mit dem Unentschieden. So, wie wir gespielt haben, hätten wir den Sieg verdient gehabt. Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen. Die Leistung gibt uns Mut."

André Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Wir sind insgesamt glücklich, nicht verloren zu haben. Freiburg war unheimlich agil und wollte dann mit aller Macht den Ausgleich."

Martin Harnik (Hannover 96): "Jedes Spiel ist hartes Stück Arbeit. Am Sonntag kommt ein angeknocktes Köln, aber wir wollen unsere Serien fortsetzen."

Hertha BSC - Bayer Leverkusen 2:1

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "Ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Wir wissen, was Leverkusen für eine Qualität hat. Das 2:0 zur Halbzeit war ein schwieriges Ergebnis. Wir wollten dann kontern, doch der letzte Pass hat gefehlt. Letztendlich war der Sieg verdient."

Heiko Herrlich (Trainer Bayer 04 Leverkusen): "Wir konnten den Schwung aus dem Freiburg-Spiel nicht mitnehmen. Vor dem 0:1 müssen wir besser verteidigen. Beim 0:2 waren wir zu langsam im Kopf, da hat die Frische gefehlt. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, hätten am Ende sogar noch das 2:2 machen können, aber das wäre nicht verdient gewesen."

Julian Brandt (Bayer Leverkusen): "Wir haben es komplett dämlich gespielt und rennen völlig dämlich in Gegenspieler rein. Das haben wir uns selbst zuzuschreiben."

1. FC Köln - Eintracht Frankfurt 0:1

Peter Stöger (Trainer 1. FC Köln): "Ich will mich nicht jede Woche als Oberschiedsrichter aufspielen. Jeder hat die Szene gesehen. Über den Videobeweis möchte ich heute nicht sprechen. Vielleicht morgen. Heute nicht. Nach der Pause haben wir gesagt, dass wir uns auf unser Spiel konzentrieren müssen. Für uns heißt es nun, uns auf das Spiel am Sonntag vorzubereiten und unsere Fehler abzustellen."

Timo Horn (1. FC Köln): "Das ist unfassbar, unglaublich. Bei uns wird in jeder Szene eingegriffen, und auf der anderen Seite kriegen wir einen klaren Elfmeter nicht."

Leonardo Bittencourt (1. FC Köln): "Es ist bitter, wie es zur Zeit für uns läuft. Sogar der Gegenspieler sagt, dass es kein Elfmeter war und rechnet mit dem Videobeweis. Aber in unserer Situation zeigt der Schiedsrichter einfach auf den Punkt."

Dominique Heintz (1. FC Köln): "Wenn es blöd läuft, läuft einfach alles blöd. Wir haben die Kacke am Fuß."

Niko Kovač (Trainer Eintracht Frankfurt): "Es war kein hochklassiges Spiel. Und der Sieg war etwas glücklich. In den Partien davor haben wir besser gespielt, aber das Glück fehlte. Dieses Mal war es andersrum. Wir sind froh über die drei Punkte."