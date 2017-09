Heimpleite! Real verspielt Weltrekord

Cristiano Ronaldo (l.) blieb bei seinem Liga-Comeback ohne Treffer

Schockstarre im Bernabéu! Statt eines neuen Weltrekordes mit 74. Pflichtspielen in Folge mit einem eigenen Tor setzte es für Spaniens Meister Real Madrid eine völlig überraschende Heimpleite gegen Betis Sevilla.

Die Königlichen unterlagen nach einem Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit mit 0:1 (0:0) gegen das Mittelklasseteam der Primera División und verloren damit den Anschluss zu Tabellenführer und Erzrivale FC Barcelona.

Sanabria traf für Sevilla zum viel umjubelten Siegtor nach einem Konter, nachdem die Madrilenen um Toni Kroos zuvor über 90 Minuten den Ton angaben. Immer wieder scheiterte der Champions-League-Sieger aber am gegnerischen Keeper Adán oder der eigenen Ungenauigkeit beim Abschluss.

Auch Cristiano Ronaldo, der nach seiner abgesessenen Sperre zum ersten Mal in dieser Saison in La Liga auflief, blieb unter dem Strich blass und wirkte nach der Heimpleite gegen Betis perplex. Real hat nach dem Last-Minute-Schock nun schon sieben Punkte Rückstand auf Barça und steht nur noch auf Platz sieben der Tabelle. Sogar Betis Sevilla ist durch den Sensations-Dreier vom Mittwochabend an der Elf von Startrainer Zinédine Zidane vorbeizgezogen.

Die Königlichen hatten zuvor beim 3:1 in San Sebastian den 56 Jahre alten Weltrekord des FC Santos aus Brasilien eingestellt und trafen zum 73. Mal in Folge in einem Pflichtspiel. Eine neue Bestmarke gibt es nach dem 0:1 somit vorerst nicht.