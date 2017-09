Dárdai bescheiden: "Sind noch in der Sammelphase"

Pál Dárdai bleibt derzeit noch zurückhaltend

Trotz der guten Vorstellung seiner Mannschaft und des Sprungs auf Platz acht der Bundesliga blieb Trainer Pál Dárdai von Hertha BSC nach dem 2:1 (2:0) gegen Bayer Leverkusen zurückhaltend. Es sei noch nicht die richtige Zeit, Lob zu verteilen.

"Wir sind noch in der Sammelphase bis Weihnachten", sagte Dárdai, der sich zu den Leistungen seiner Spieler nicht ausführlich äußern wollte. "Dafür ist es noch zu früh", sagte der Trainer nach dem wichtigen Heimsieg.

An dem Rotationsverfahren will der Ungar aber auf jeden Fall festhalten. Für die Partie gegen Leverkusen hatte Dárdai mit Vedad Ibišević, Niklas Stark, Salomon Kalou und Vladimír Darida vier neue Spieler in die Startelf beordert.

"Wir haben jetzt noch drei schwere Spiele bis zur Länderspielpause. Bis dahin werden wir weiter rotieren", erklärte Dárdai, dessen Team so am besten mit der Dreifach-Belastung durch Liga, Pokal und Europa League klar komme.