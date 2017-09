Experte sieht PSG als "Gefahr" für die Bayern

Ist Paris Saint-Germain eine Gefahr für Bayern München?

Der französische Top-Klub Paris Saint-Germain könnte dem FC Bayern nach Ansicht eines Wirtschaftsexperten aufgrund seiner enormen Finanzkraft international den Rang ablaufen.

"Die Marke des FC Bayern wird angekratzt. Der Verein zählt von seiner Organisationsstruktur her zu den besten der Welt. Aber was geschieht denn, wenn Bayern in Paris 0:3 verlieren sollte? Dann ist PSG auf einmal vorne, was die internationale Wahrnehmung angeht", sagte Professor Henning Zülch von der Handelshochschule Leipzig dem "Business Insider".

Der deutscher Rekordmeister sei "Lichtjahre entfernt" von den Investitionen der Pariser, die in diesem Sommer knapp 400 Millionen Euro für die Offensivstars Neymar und Kylian Mbappé ausgegeben hatten. "Bayern ist nach wie vor einer der am solidesten geführten Fußballvereine weltweit. Das Problem ist nur, dass ihnen momentan der Markt davonläuft", erklärte Zülch.

Der Experte führte aus: "Früher wurden keine existenzbedrohenden Summen für neue Spieler gezahlt. Da war es zu verschmerzen, wenn ein Transfer mal nicht eingeschlagen hat. Heute müssen Klubs ein ganz anderes Risikomanagement etablieren, um im internationalen Wettbewerb mitzuhalten. Davor scheuen sich noch viele."

Champions-League-Sieg nicht ohne Investoren möglich?

Die Champions League könne man momentan nur mit Hilfe eines Investors gewinnen, so der Wissenschaftler. Ein gangbarer Weg auch für Bundesligisten wie Bayern und den BVB?

"Die Geldgeber müssen Unternehmen sein, deren Markenbekanntheit sich mit dem steigenden Erfolg des Vereins erhöht — und auch umgekehrt. Eine Win-win-Situation. Das muss die Antwort sein auf die investorengetriebenen Ligen im Ausland", sagte Zülch.

Einen gefährlichen Trend sieht der Experte in der Abwanderung junger Talente nach Spanien oder England. "Die Bundesliga ist auf dem Weg zur Ausbildungsliga zu verkommen. Das kann auch den Bayern nicht gefallen."