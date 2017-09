Barça jagt Leipzigs 100-Millionen-Mann

Dayot Upamecano steht auf dem Einkaufszettel des FC Barcelona

Der FC Barcelona ist offenbar auf der Suche nach frischer Verstärkung für die Defensive. Fündig geworden sind die Katalanen angeblich in der Bundesliga.

In Barcelona ist sich die sportliche Leitung einig, dass die Mannschaft in der Innenverteidigung verstärkt werden muss. Das berichtet die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo". Zwei Spieler seien in den Augen der Verantwortlichen besonders interessant: Zum einen der 18-jährige Matthijs de Ligt von Ajax Amsterdam, zum anderen Bundesliga-Talent Dayot Upamecano von Vizemeister RB Leipzig.

Der 18 Jahre alte Upamecano wechselte Anfang des laufenden Jahres aus der Salzburger RB-Filiale nach Sachsen und machte mit starken Leistungen in bisher 18 Einsätzen für Leipzig auf sich aufmerksam. Der Vertrag des gebürtigen Franzosen läuft in Leipzig noch bis 2021. Zuletzt wurde eine irre Kontrakt-Klausel öffentlich. Der "Spiegel" enthüllte, dass Leipzig für Upamecano eine Ablöse von astronomischen 100 Millionen Euro festgeschrieben hat.

Für Barça dürfte diese Klausel allerdings keine allzu große Hürde darstellen. Schließlich bewies die Blaugrana zuletzt bei der Verpflichtung von Dortmunds Ousmane Dembélé, dass man bereit ist, für große Talente tief in die Tasche zu greifen.

Süle und Tah im Fokus

Barcelonas Plan mit den potenziellen Verstärkungen ist dabei langfristig angelegt. Upamecano oder de Ligt sollen laut "Mundo Deportivo" als Back-Up für die Barça-Ikone Gerard Piqué und Stammspieler Samuel Umtiti in den Kader stoßen. In Zukunft sollen sie den 33-jährigen Javier Mascherano und den 31 Jahre alten Thomas Vermaelen ersetzen.

Neben Upamecano sollen die Spanier außerdem an zwei weiteren Bundesliga-Spielern Interesse haben. Zu Hoffenheimer Zeiten habe Barcelona Niklas Süle beobachtet, der jedoch erst vor dieser Saison zu den Bayern wechselte. Die dritte Bundesliga-Option sei Bayer Leverkusens Jonathan Tah.